04:26 05.02.2026
Врач назвал продукт, который укрепляет иммунитет
Квашеная капуста помогает улучшать пищеварение и поддерживает иммунитет, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 05.02.2026
здоровье - общество
андрей тяжельников
здоровье - общество, андрей тяжельников
Здоровье - Общество, Андрей Тяжельников
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Квашеная капуста помогает улучшать пищеварение и поддерживает иммунитет, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Квашеная капуста — один из самых любимых народных "пробиотиков" в зимнее время года. И действительно, этот продукт обладает неоспоримыми полезными качествами - благодаря бактериям, вырабатывающимся в процессе брожения, капуста поддерживает микрофлору кишечника, помогая улучшать пищеварение. На этот же процесс позитивно влияет и клетчатка, которой богата капуста. Этот квашенный овощ содержит в себе витамин С, который, как мы знаем, поддерживает иммунитет, витамины В и К, а еще калий, магний и железо", — рассказал Тяжельников.
По его словам, квашеная капуста имеет низкую калорийность — всего 20 калорий на 100 граммов, поэтому продукт является хорошим дополнением в рацион тех людей, которые контролируют вес.
"Несмотря на свою пользу, включать квашеную капусту в свой рацион на ежедневной основе нет никакой необходимости. Для здорового взрослого человека достаточно употреблять этот продукт два-три раза в неделю по 150 граммов", — рассказал врач.
Собеседник агентства отметил, что из-за брожения и ферментации квашеная капуста - продукт с выраженной кислотностью и повышенным содержанием соли и добавлением сахара, а если говорить про промышленную продукцию с полок магазинов, то и с консервантами. Все это при большом потреблении снижает ее пользу и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки и желудок. Домашняя капуста натурального брожения или продукт с минимальным составом предпочтительнее, добавил Тяжельников.
