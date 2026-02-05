Врач назвал продукт, который укрепляет иммунитет

По его словам, квашеная капуста имеет низкую калорийность — всего 20 калорий на 100 граммов, поэтому продукт является хорошим дополнением в рацион тех людей, которые контролируют вес.

"Несмотря на свою пользу, включать квашеную капусту в свой рацион на ежедневной основе нет никакой необходимости. Для здорового взрослого человека достаточно употреблять этот продукт два-три раза в неделю по 150 граммов", — рассказал врач.

Собеседник агентства отметил, что из-за брожения и ферментации квашеная капуста - продукт с выраженной кислотностью и повышенным содержанием соли и добавлением сахара, а если говорить про промышленную продукцию с полок магазинов, то и с консервантами. Все это при большом потреблении снижает ее пользу и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки и желудок. Домашняя капуста натурального брожения или продукт с минимальным составом предпочтительнее, добавил Тяжельников.