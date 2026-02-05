Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 05.02.2026 (обновлено: 12:13 05.02.2026)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.02.2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли более 360 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.02.2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ за сутки потеряли более 360 военных в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 360 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России.
"Противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
"Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Любицкое, Ровное, Верхняя Терса, Криничное, Комсомольское, Чаривное, Риздвянка Запорожской области и Покровское Днепропетровской области", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
