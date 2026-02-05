Воспитательницу, обезвредившую напавшего на детский сад мужчину, наградят

УФА, 5 фев – РИА Новости. Воспитательницу детского сада из оренбургского Бугуруслана Лию Галееву, которая обезвредила напавшего на дошкольное учреждение мужчину с ножом, наградят, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
Глава региона в своем Telegram-канале рассказал, что позвонил Галеевой.
"Сегодня воспитатель героически встала на защиту детей. Уму непостижимый случай произошёл в одном из дошкольных учреждений Бугуруслана. В ходе обороны женщина получила порезы. Сейчас ей уже оказана необходимая медицинская помощь. Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение", - отметил Солнцев.
Он поблагодарил и весь коллектив детского сада за своевременную реакцию.
По данным СК РФ, днем в четверг мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, воспитанники учреждения не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".