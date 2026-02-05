Рейтинг@Mail.ru
Воспитательницу, обезвредившую напавшего на детский сад мужчину, наградят - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 05.02.2026 (обновлено: 14:41 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/vospitatelnitsa-2072466391.html
Воспитательницу, обезвредившую напавшего на детский сад мужчину, наградят
Воспитательницу, обезвредившую напавшего на детский сад мужчину, наградят - РИА Новости, 05.02.2026
Воспитательницу, обезвредившую напавшего на детский сад мужчину, наградят
Воспитательницу детского сада из оренбургского Бугуруслана Лию Галееву, которая обезвредила напавшего на дошкольное учреждение мужчину с ножом, наградят,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:38:00+03:00
2026-02-05T14:41:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
бугуруслан
россия
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072435817_0:0:1094:615_1920x0_80_0_0_7cb1bdb48285842315deaa390bade047.jpg
https://ria.ru/20260205/vospitateli-2072456947.html
бугуруслан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072434660_0:49:640:529_1920x0_80_0_0_c1118f8014b3579a5d09426cc0ce653b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), бугуруслан, россия, евгений солнцев
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Бугуруслан, Россия, Евгений Солнцев
Воспитательницу, обезвредившую напавшего на детский сад мужчину, наградят

Солнцев: обезвредившую нападавшего в детсаду воспитательницу наградят

© Фото : пресс-служба главы города БугурусланВоспитатель детского сада Лия Галеева
Воспитатель детского сада Лия Галеева - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : пресс-служба главы города Бугуруслан
Воспитатель детского сада Лия Галеева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 5 фев – РИА Новости. Воспитательницу детского сада из оренбургского Бугуруслана Лию Галееву, которая обезвредила напавшего на дошкольное учреждение мужчину с ножом, наградят, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
Глава региона в своем Telegram-канале рассказал, что позвонил Галеевой.
"Сегодня воспитатель героически встала на защиту детей. Уму непостижимый случай произошёл в одном из дошкольных учреждений Бугуруслана. В ходе обороны женщина получила порезы. Сейчас ей уже оказана необходимая медицинская помощь. Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение", - отметил Солнцев.
Он поблагодарил и весь коллектив детского сада за своевременную реакцию.
По данным СК РФ, днем в четверг мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, воспитанники учреждения не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В МВД рассказали, как воспитатели детсада в Бугуруслане обезвредили мужчину
Вчера, 14:01
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)БугурусланРоссияЕвгений Солнцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала