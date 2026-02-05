Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как воспитатели детсада в Бугуруслане обезвредили мужчину - РИА Новости, 05.02.2026
14:01 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/vospitateli-2072456947.html
В МВД рассказали, как воспитатели детсада в Бугуруслане обезвредили мужчину
В МВД рассказали, как воспитатели детсада в Бугуруслане обезвредили мужчину

УФА, 5 фев – РИА Новости. Воспитатели детского сада в Бугуруслане сумели обезвредить ворвавшегося в дошкольное учреждение мужчину с ножом и удерживали его в подвале до приезда полиции, сообщили в УМВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, около 13.00 (11.00 мск) в полицию поступило сообщение о проникновении на территорию детского сада мужчины с ножом. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства.
"По предварительным данным, 25-летний местный житель вырвал запасную дверь детского сада, угрожал ножом персоналу. Воспитателям удалось его обезвредить, поместить в подвал и нажать тревожную кнопку", - сообщает УМВД.
По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения, сообщал СК. Сейчас его допрашивают, уточнили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным СК РФ, днем в четверг мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Воспитатель пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области
