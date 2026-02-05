Рейтинг@Mail.ru
СК наградит воспитательницу в Бугуруслане, выхватившую нож у нападавшего - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/vospitatel-2072502976.html
СК наградит воспитательницу в Бугуруслане, выхватившую нож у нападавшего
СК наградит воспитательницу в Бугуруслане, выхватившую нож у нападавшего - РИА Новости, 05.02.2026
СК наградит воспитательницу в Бугуруслане, выхватившую нож у нападавшего
Воспитательница Лия Галеева в детсаду Бугуруслана Оренбургской области выхватила нож из рук пьяного нападавшего, получила ранения, она будет награждена... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:12:00+03:00
2026-02-05T16:12:00+03:00
происшествия
россия
бугуруслан
оренбургская область
александр бастрыкин
евгений солнцев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072435817_0:0:1094:615_1920x0_80_0_0_7cb1bdb48285842315deaa390bade047.jpg
https://ria.ru/20260205/vospitateli-2072456947.html
россия
бугуруслан
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072434660_0:49:640:529_1920x0_80_0_0_c1118f8014b3579a5d09426cc0ce653b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, бугуруслан, оренбургская область, александр бастрыкин, евгений солнцев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Бугуруслан, Оренбургская область, Александр Бастрыкин, Евгений Солнцев, Следственный комитет России (СК РФ)
СК наградит воспитательницу в Бугуруслане, выхватившую нож у нападавшего

СК наградит обезвредившую нападавшего в оренбургском детсаду воспитательницу

© Фото : пресс-служба главы города БугурусланВоспитатель детского сада Лия Галеева
Воспитатель детского сада Лия Галеева - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : пресс-служба главы города Бугуруслан
Воспитатель детского сада Лия Галеева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воспитательница Лия Галеева в детсаду Бугуруслана Оренбургской области выхватила нож из рук пьяного нападавшего, получила ранения, она будет награждена Следственным комитетом России, сообщили РИА Новости в СК РФ.
По данным СК РФ, днем в четверг мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, воспитанники учреждения не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность". Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев сообщил, что воспитательницу Лию Галееву, которая обезвредила напавшего, наградят.
Как рассказали в СК, предотвращая преступные действия мужчины, воспитательница "выхватила нож из его рук, при этом получила телесные повреждения". Подчеркивается, что с помощью коллег ей удалось удерживать мужчину в подсобном помещении до приезда правоохранителей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовных дел.
"Бастрыкин, отмечая неравнодушие и самоотверженность Галеевой, спасшей детей, поручил представить документы к награждению воспитателя ведомственной медалью СК России", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В МВД рассказали, как воспитатели детсада в Бугуруслане обезвредили мужчину
Вчера, 14:01
 
ПроисшествияРоссияБугурусланОренбургская областьАлександр БастрыкинЕвгений СолнцевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала