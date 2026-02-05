СК наградит воспитательницу в Бугуруслане, выхватившую нож у нападавшего

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воспитательница Лия Галеева в детсаду Бугуруслана Оренбургской области выхватила нож из рук пьяного нападавшего, получила ранения, она будет награждена Следственным комитетом России, сообщили РИА Новости в СК РФ.
По данным СК РФ, днем в четверг мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, воспитанники учреждения не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность". Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев сообщил, что воспитательницу Лию Галееву, которая обезвредила напавшего, наградят.
Как рассказали в СК, предотвращая преступные действия мужчины, воспитательница "выхватила нож из его рук, при этом получила телесные повреждения". Подчеркивается, что с помощью коллег ей удалось удерживать мужчину в подсобном помещении до приезда правоохранителей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовных дел.
"Бастрыкин, отмечая неравнодушие и самоотверженность Галеевой, спасшей детей, поручил представить документы к награждению воспитателя ведомственной медалью СК России", - говорится в сообщении.