СК наградит воспитательницу в Бугуруслане, выхватившую нож у нападавшего

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воспитательница Лия Галеева в детсаду Бугуруслана Оренбургской области выхватила нож из рук пьяного нападавшего, получила ранения, она будет награждена Следственным комитетом России, сообщили РИА Новости в СК РФ.