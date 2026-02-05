"Кровавые ритуалы". Вскрылись самые мрачные тайны украинской политики

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак применял черную магию, а Юлию Тимошенко на суде поддерживала "главная ведьма" страны. И это далеко не единственные представители украинской элиты, практикующие оккультизм. О причинах и последствиях — в материале РИА Новости.

Сундук мертвецов

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело у Ермака обыски в связи с делом о хищениях в энергетической сфере. Последовала отставка уличенного в воровстве чиновника. А затем вскрылись интересные подробности: как выяснилось, он мог прибегать к помощи не только друзей-взяточников, но и потусторонних сил.

© Getty Images / NurPhoto Андрей Ермак © Getty Images / NurPhoto Андрей Ермак

В начале декабря близкий к украинским силовикам блогер Игорь Лаченков сообщал , что в доме Ермака нашли "куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов". "И это не шутка, все были в шоке, потому что такого еще не видели", — рассказал он.

А недавно бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскрыла подробности.

"В 2023-м человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. А в 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака воскуряют какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы", — написала экс-пресс-секретарь.

Кроме того, добавила она, однажды журналисты видели Ермака на кладбище, которое он посещал с неясными целями. На магические практики бывшего главы ОП ей жаловался некий министр, который "был очень напуган".

По словам Мендель, Ермак "пытался блокировать или использовать энергию других людей, как он себе это представлял".

"Гордость и слава Украины"

В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на Ермака работает маг Велиар. Мирское имя — Богдан Орищенко. В сетевых "откровениях" он действительно не раз восхвалял экс-главу ОП и его бывшего начальника.

Осенью 2025-го Велиар руководил акцией против канонической Украинской православной церкви — у стен Киево-Печерской лавры вместе с группой активистов устроил "отпевание Московского патриархата", во время которого использовал сатанинскую* символику.

За это Велиар лично поблагодарил главу режима.

"Зеленский <...> дал мне возможность проходить там (под стенами лавры. — Прим. ред.) с гробом, в пентаграммах и так далее. Единственный, кто мог мне многое позволить, это он", — заявил маг в видеоблоге.

© Фото : соцсети Богдана Орищенко Маг Велиар (Богдан Орищенко) © Фото : соцсети Богдана Орищенко Маг Велиар (Богдан Орищенко)

Орищенко называет себя "родовым жрецом богов ночи, зла и тьмы", тарологом и демонологом. Выпускает книги на оккультные темы, оказывает "ритуальную помощь". Примечательно, что учился он в Киевской духовной семинарии.

В 2023-м спикер Верховной рады Руслан Стефанчук наградил Велиара знаком отличия "Гордость и слава Украины".

Как отмечает Мендель, в украинской политике Ермак — далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы и обращается за помощью к магам и колдунам.

"Главная ведьма страны"

Еще одной жертвой НАБУ стала глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую поймали на подкупе нардепов. Поддержать ее на суде пришла Мария Тихая, самопровозглашенная "главная ведьма Украины", некогда участница шоу "Битва экстрасенсов".

Ведьма отличается яркой внешностью, над которой основательно поработали пластические хирурги. В соцсетях обещает "наиточнейшие политические прогнозы". Особая профессиональная гордость Тихой — "предсказание" удара "Орешником".

"Да, тогда мертвые о ядрышке говорили, а мы еще не понимали, что это. "Орешник" — это и была ядерка по своей сути. Я тогда делала годовой расклад — он делается зимой раз в год и все. У меня постоянно падал пиковый туз. Это означало, что будет ядерка или что-то такое", — приводят ее слова украинские СМИ.

© Фото : соцсети Марии Тихой Мария Тихая © Фото : соцсети Марии Тихой Мария Тихая

Если верить ведьме, к ее услугам часто прибегают политики.

"Иногда предлагают сумасшедшие суммы, например, за то, чтобы убрать конкурента. Я часто отказываю", — говорит она.

Утверждает, что некоторые депутаты и чиновники просят научить их азам магии. А также охотно принимают участие в кровавых ритуалах: "Рубят голову петухам, приносят козлов и барашков".

Тихая признается, что в будущем тоже намеревается пойти в политику.

Шаманы в помощь ВСУ

Российские эксперты по украинской внутриполитической кухне подтверждают: Киев наводнен всевозможными шарлатанами — ясновидящими, колдунами, магами.

"Явление стало особенно массовым после 2014 года. Хотя еще бывший президент Виктор Ющенко сильно отметился на этой почве: постоянно ездил к так называемым мольфарам (гуцульским знахарям) в Карпаты. А печально известный телеведущий Дмитрий Гордон** вообще состояние сделал на том, что крышевал ясновидящих, гадалок, которых предоставлял бизнесменам и политикам", — рассказывает политтехнолог Михаил Павлив в беседе с РИА Новости.

И приводит такой эпизод: в мае 2023-го, перед началом "контрнаступа" ВСУ, из Колумбии по инициативе Ермака привезли целую группу колдунов и шаманов. Неделю те камлали на Банковой, после чего их отправили на Запорожский фронт, где маги также совершали ритуалы, жертвоприношения и тому подобные вещи. Финал известен.

При выборе сверхъестественных союзников Ермак демонстрирует удивительную многовекторность.

"Он состоит в католическом ордене и поддерживает связи с Ватиканом. Наконец, увлекался обрядами вуду: выписывал из Нового Орлеана колдуна, который жил под Киевом в огромном особняке", — говорит эксперт.

По мнению Павлива, магические опыты киевской элиты — "следствие действительно глубокой моральной деградации и извращения этих людей". Но есть и более наукоемкое объяснение.

Как у Гитлера

По словам религиоведа Романа Лункина, исторически и по сей день украинское общество более склонно к религиозности и магическому мышлению, чем, например, российское. Во многом в силу полуаграрного уклада экономики. Жизнь в стране насыщена не только каноническими практиками, но и многочисленными суевериями, которые проявляются в различных обрядах вроде похорон (например, когда кладут хлеб на гроб). Однако это не приводит к крайним формам, напоминающим сатанизм*, что характерно для украинской элиты.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Солдаты с факелами © AP Photo / Efrem Lukatsky Солдаты с факелами

"Обращение к колдунам и прочим темным дохристианским практикам не означает, что отдельные политики из окружения Зеленского сознательно исповедуют язычество — скорее их привлекает определенная символика, связанная с культом силы и насилия. Они пытаются через магические ритуалы получить поддержку темных с христианской точки зрения сил для удержания власти", — говорит эксперт.

Лункин проводит параллели с верхушкой нацистской партии: там высокопоставленные чиновники тоже были склонны к мистицизму и с помощью магических символов пытались получить источник могущества от древних предков.

Однако, по мнению религиоведа, это не значит, что Ермак со товарищи копируют Гитлера. Скорее к этому просто приводит логика их идеологии, когда ради национальной идеи "можно пожертвовать абсолютно всем — и абсолютно всеми".

* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России.