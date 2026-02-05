Володин посоветовал Каллас обратиться к врачу

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал главе европейской дипломатии Кайе Каллас обратиться к врачу после ее слов о том, что Россия якобы нападала на другие страны.
"Мечтающая поумнеть глава евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам. Она обвинила Россию в нападении "за последние 100 лет по меньшей мере на 19 стран, на некоторые из них — по три или четыре раза". Но список не представила. Потому что его не существует. <…> Психиатры говорят: все проблемы идут из детства. Каллас стоит обратиться к врачу", — написал Володин на платформе MAX.
Он подчеркнул, что Россия войн не начинала, напротив, она их заканчивает. По его словам, главе евродипломатии, как дочери члена КПСС и государственного деятеля Эстонской ССР, следовало бы это знать. Впрочем, допустил Володин, Каллас могла прогуливать уроки истории в школе в силу высокого положения ее отца.
По мнению Володина, в попытках выглядеть борцом с Россией Каллас отказывается от прошлого своих родителей. В этом причина и ее выдумок о "жуткой советской оккупации" Эстонии, и заявления о нападении России на другие государства, и призывы к еще более жестким санкциям против Москвы, заключил председатель Госдумы.
