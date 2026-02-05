https://ria.ru/20260205/voennye-2072468298.html
ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении российских военных
Объединённые Арабские Эмираты и США оказали посредническую помощь при возвращении 157 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:43:00+03:00
2026-02-05T14:43:00+03:00
2026-02-05T15:39:00+03:00
оаэ
сша
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072488373_103:62:935:530_1920x0_80_0_0_08c9c6e9e2f57a05e992322519b07e80.jpg
ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении российских военных
МО РФ: ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении военных ВС РФ из плена