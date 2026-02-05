Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении российских военных - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 05.02.2026 (обновлено: 15:39 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/voennye-2072468298.html
ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении российских военных
ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении российских военных - РИА Новости, 05.02.2026
ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении российских военных
Объединённые Арабские Эмираты и США оказали посредническую помощь при возвращении 157 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:43:00+03:00
2026-02-05T15:39:00+03:00
оаэ
сша
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072488373_103:62:935:530_1920x0_80_0_0_08c9c6e9e2f57a05e992322519b07e80.jpg
https://ria.ru/20260129/putin-2070991287.html
оаэ
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072488373_119:0:932:610_1920x0_80_0_0_6f5e9a2f2ccddcda4a7505554fd95bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, сша, россия
ОАЭ, США, Россия, Специальная военная операция на Украине
ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении российских военных

МО РФ: ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении военных ВС РФ из плена

© Минобороны РоссииВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие. 5 февраля 2026
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. 5 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Минобороны России
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. 5 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Объединённые Арабские Эмираты и США оказали посредническую помощь при возвращении 157 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны РФ.
В четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ. Также возвращены трое граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин отметил вклад ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной
29 января, 14:38
 
Специальная военная операция на УкраинеОАЭСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала