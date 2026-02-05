Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Гагаузии обвинила молдавский парламент в игнорировании проблем - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/vlah-2072467821.html
Экс-глава Гагаузии обвинила молдавский парламент в игнорировании проблем
Экс-глава Гагаузии обвинила молдавский парламент в игнорировании проблем - РИА Новости, 05.02.2026
Экс-глава Гагаузии обвинила молдавский парламент в игнорировании проблем
Ситуация в Молдавии рискует выйти из-под контроля, если парламент продолжит игнорировать основные проблемы, с которыми сталкивается население, считает экс-глава РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:43:00+03:00
2026-02-05T14:43:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
ирина влах
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_0:119:1302:852_1920x0_80_0_0_1f820e4c04cca0e80541eecdc67ebfa3.jpg
https://ria.ru/20260204/moldaviya-2072294373.html
https://ria.ru/20260205/dodon-2072462198.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_43:0:1238:896_1920x0_80_0_0_7eb9e8d811cae677038e965087cf7e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Ирина Влах, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Экс-глава Гагаузии обвинила молдавский парламент в игнорировании проблем

Экс-глава Гагаузии Влах: ситуация в Молдавии может выйти из-под контроля

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Ситуация в Молдавии рискует выйти из-под контроля, если парламент продолжит игнорировать основные проблемы, с которыми сталкивается население, считает экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"В предыдущую сессию парламент фактически проигнорировал ключевые вызовы страны, из-за чего они лишь усугубились и ситуация рискует выйти из-под контроля. Парламент больше не может оставаться в параллельной реальности — он должен очнуться и начать действовать для решения проблем, с которыми сталкивается Молдавия", - написала Влах в открытом обращении к парламенту.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Экс-премьер Молдавии высмеял идею о номинации Санду на Нобелевскую премию
4 февраля, 18:51
Она полагает, что власти должны уделять больше внимания проблемам демографического кризиса, а также роста государственного долга. Политик отмечает, что нужно разработать новую концепцию системы социальной защиты, поскольку действующий подход неэффективен в условиях крайней бедности трети населения страны. Влах также настаивает, что стране нужна новая концепция внешней политики, учитывающая изменившиеся геополитические реалии, чтобы работать над продвижением идеи международного признания нейтралитета Молдавии.
Помимо этого Влах выступает за реализацию конкретных шагов по нормализации отношений между Кишиневом и Комратом, а также активизация диалога с Тирасполем для урегулирования приднестровской проблемы. Она считает, что если парламент уделит внимание всем этим вопросам, это уже станет серьезным подспорьем для улучшения ситуации в стране.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку
Вчера, 14:24
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИрина ВлахЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала