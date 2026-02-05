https://ria.ru/20260205/vklad-2072351337.html
Доля рублевых вкладов в российских банках в 2025 году выросла
Доля рублевых вкладов в российских банках в 2025 году выросла
Доля рублевых вкладов в российских банках по итогам 2025 года выросла на 1,5 п.п. по сравнению с 2024 годом и достигла 94,8%, следует из расчетов РИА Новости на РИА Новости, 05.02.2026
Доля рублевых вкладов в российских банках в 2025 году выросла
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Доля рублевых вкладов в российских банках по итогам 2025 года выросла на 1,5 п.п. по сравнению с 2024 годом и достигла 94,8%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
Согласно данным регулятора, в декабре доля рублевых вкладов выросла на 0,3 п.п. по сравнению с ноябрем. А в начале 2025 года она составляла 93,5%.
Ранее ЦБ
сообщал, что за 2025 год средства россиян в банках увеличились на 16,2% - до 67 триллионов рублей. Регулятор отмечал, что это достаточно сильный рост, хотя и ниже рекордных 27,7%, зафиксированных в 2024 году из-за высоких ставок по вкладам.