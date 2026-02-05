Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
15:56 05.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Синоптик Позднякова: весна придет в Москву не раньше третьей декады марта

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Весна придет в Москву не раньше третьей декады марта, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Астрономическая весна придет (в Москву - ред.) 22-23 марта. Так что после прихода астрономической весны следует ждать уже прихода метеорологической весны. Как правило, они приходят почти одновременно. Так что раньше последней декады марта говорить о весне, о теплой погоде весенней и о метеорологической весне рано", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что прогноз о метеорологической весне в столице относится и к Центральной России.
Зима идет на спад? Ранняя весна, морозы в мае — прогноз на 2026 год
2 февраля, 17:25
 
