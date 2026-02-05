https://ria.ru/20260205/vesna-2072496592.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Весна придет в Москву не раньше третьей декады марта, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 05.02.2026
Синоптик Позднякова: весна придет в Москву не раньше третьей декады марта