Власти США видят области для сотрудничества с Россией, заявил Вэнс - РИА Новости, 05.02.2026
01:46 05.02.2026
Власти США видят области для сотрудничества с Россией, заявил Вэнс
Администрация американского президента Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Москвой, пытаясь также завершить украинский кризис, заявил... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
украина
москва
дональд трамп
мегин келли
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, москва, дональд трамп, мегин келли, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Москва, Дональд Трамп, Мегин Келли, Мирный план США по Украине
Джей Ди Вэнс
© REUTERS / Jonathan Ernst
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Москвой, пытаясь также завершить украинский кризис, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы стараемся работать над этим и завершить (конфликт на Украине - ред.), но могут быть и некоторые области для сотрудничества (с Россией - ред.)", - сказал Вэнс в интервью американской журналистке Мегин Келли.
Вэнс подчеркнул, что несмотря сохраняющиеся разногласия Вашингтона и Москвы по ряду вопросов двусторонней повестки, Штаты видят возможности согласования позиций двух стран по иным направлениям.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины. Переговоры в Абу-Даби, как ожидается, возобновятся в четверг, сообщал портал Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.
