Сийярто назвал заявление Рютте о войсках на Украине возмутительным - РИА Новости, 05.02.2026
23:50 05.02.2026
Сийярто назвал заявление Рютте о войсках на Украине возмутительным
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал скандальным и возмутительным заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном появлении западных войск на Украине, призвав его соблюдать решение альянса о невмешательстве в конфликт на Украине.
Во время выступления в Верховной раде во вторник Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Сийярто прокомментировал вопрос о миротворцах НАТО на Украине
4 апреля 2025, 15:53
«
"Когда началась война, в НАТО приняли два важных решения. Первое - НАТО не является стороной этого конфликта. Второе - необходимо сделать всё возможное, чтобы не быть ей в будущем. Я считаю, что генеральный секретарь НАТО должен придерживаться решений НАТО. Речь генерального секретаря НАТО в Киеве противоречит текущим решениям НАТО. Это возмутительно и скандально", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Сийярто призвал Рютте "не делать провоенных заявлений, придерживаться предыдущих решений НАТО и не обострять напряженность", а также поддерживать действия США по урегулированию конфликта.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Орбан обсудит с генсеком НАТО действия Украины в отношении Венгрии
16 мая 2025, 16:20
 
В миреУкраинаРоссияКиевПетер СийяртоМарк РюттеНАТОВерховная Рада УкраиныFacebook
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
