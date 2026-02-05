Сийярто назвал заявление Рютте о войсках на Украине возмутительным

БУДАПЕШТ, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал скандальным и возмутительным заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном появлении западных войск на Украине, призвав его соблюдать решение альянса о невмешательстве в конфликт на Украине.
Во время выступления в Верховной раде во вторник Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
"Когда началась война, в НАТО приняли два важных решения. Первое - НАТО не является стороной этого конфликта. Второе - необходимо сделать всё возможное, чтобы не быть ей в будущем. Я считаю, что генеральный секретарь НАТО должен придерживаться решений НАТО. Речь генерального секретаря НАТО в Киеве противоречит текущим решениям НАТО. Это возмутительно и скандально", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Сийярто призвал Рютте "не делать провоенных заявлений, придерживаться предыдущих решений НАТО и не обострять напряженность", а также поддерживать действия США по урегулированию конфликта.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
