БУДАПЕШТ, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал скандальным и возмутительным заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном появлении западных войск на Украине, призвав его соблюдать решение альянса о невмешательстве в конфликт на Украине.

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.