https://ria.ru/20260205/vengriya-2072489151.html
Венгрия препятствовала санкциям против российской атомной энергетики
Венгрия препятствовала санкциям против российской атомной энергетики - РИА Новости, 05.02.2026
Венгрия препятствовала санкциям против российской атомной энергетики
Венгрия препятствовала и будет препятствовать санкциям ЕС против российской атомной энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:35:00+03:00
2026-02-05T15:35:00+03:00
2026-02-05T16:06:00+03:00
в мире
венгрия
евросоюз
брюссель
петер сийярто
аэс "пакш-2"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20260204/orban-2072316495.html
венгрия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, евросоюз, брюссель, петер сийярто, аэс "пакш-2"
В мире, Венгрия, Евросоюз, Брюссель, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2"
Венгрия препятствовала санкциям против российской атомной энергетики
Сийярто: Венгрия будет препятствовать санкциям ЕС против атомной энергетики РФ