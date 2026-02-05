Рейтинг@Mail.ru
Венгрия препятствовала санкциям против российской атомной энергетики
15:35 05.02.2026 (обновлено: 16:06 05.02.2026)
Венгрия препятствовала санкциям против российской атомной энергетики
в мире, венгрия, евросоюз, брюссель, петер сийярто, аэс "пакш-2"
В мире, Венгрия, Евросоюз, Брюссель, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2"
Венгрия препятствовала санкциям против российской атомной энергетики

Сийярто: Венгрия будет препятствовать санкциям ЕС против атомной энергетики РФ

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. Венгрия препятствовала и будет препятствовать санкциям ЕС против российской атомной энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Брюсселе мы сами предотвратили и будем предотвращать введение Евросоюзом санкций против (российского - ред.) ядерного сектора", - сказал Сийярто на церемонии заливки первого бетона для АЭС "Пакш-2", возводимой в Венгрии по российской технологии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Будут высланы". Орбан резко отчитал власти Украины
4 февраля, 21:21
 
В миреВенгрияЕвросоюзБрюссельПетер СийяртоАЭС "Пакш-2"
 
 
