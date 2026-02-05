Россия и Китай будут отстаивать интересы в Венесуэле, считают в Госдуме

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США используют все возможные силы для того, чтобы вытеснить Россию и Китай из Венесуэлы, но РФ и КНР будут отстаивать свои интересы, а в Венесуэле есть люди, которые благодарны политике, которую там проводила Россия, заявил РИА новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.