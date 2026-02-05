Россия и Китай будут отстаивать интересы в Венесуэле, считают в Госдуме

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США используют все возможные силы для того, чтобы вытеснить Россию и Китай из Венесуэлы, но РФ и КНР будут отстаивать свои интересы, а в Венесуэле есть люди, которые благодарны политике, которую там проводила Россия, заявил РИА новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия видит, как вслед за событиями в Венесуэле российские компании вытесняются из страны.
"Соединенные Штаты Америки используют все возможные силы для того, чтобы вытеснить оттуда российские и китайские компании. Понятно, что мы наравне с нашими китайскими партнерами вложили туда очень большие средства, и мы будем продолжать отстаивать, Россия и Китай будут отстаивать свои интересы", - сказал Чепа.
По его словам, существуют люди, которые благодарны той политике, которую проводила Россия.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.