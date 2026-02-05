"Оклахома" без Гилджес-Александера уступила "Сан-Антонио" в матче НБА

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" обыграл "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио закончилась победой хозяев со счетом 116:106 (39:26, 34:32, 22:27, 21:21). Келдон Джонсон из "Сперс" и Кенрик Уильямс из "Тандер" набрали по 25 очков. В составе хозяев дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов оформил Виктор Вембаньяма, у гостей 24 очка и 12 подборов на счету Джейлина Уильямса.
В составе "Оклахомы" из-за повреждений отсутствовали, в частности, MVP прошлого сезона Шей Гилджес-Александер, Чет Холмгрен, Айзея Хартенштайн, Джейлен Уильямс.
"Оклахома" (40 побед в 52 матчах) идет на первом месте в таблице Западной конференции, где "Сан-Антонио" (34 победы в 50 матчах) занимает вторую позицию.
Результаты других матчей:
- "Нью-Йорк Никс" - "Денвер Наггетс" - 134:127 ОТ;
- "Торонто Рэпторс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 126:128;
- "Милуоки Бакс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 141:137 ОТ;
- "Хьюстон Рокетс" - "Бостон Селтикс" - 93:114;
- "Сакраменто Кингз" - "Мемфис Гриззлис" - 125:129;
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Кливленд Кавальерс" - 91:124.
