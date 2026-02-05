Рейтинг@Mail.ru
"Оклахома" без Гилджес-Александера уступила "Сан-Антонио" в матче НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
09:26 05.02.2026 (обновлено: 09:42 05.02.2026)
"Оклахома" без Гилджес-Александера уступила "Сан-Антонио" в матче НБА
"Оклахома" без Гилджес-Александера уступила "Сан-Антонио" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Оклахома" без Гилджес-Александера уступила "Сан-Антонио" в матче НБА
"Сан-Антонио Сперс" обыграл "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
спорт, келдон джонсон, кенрик уильямс, сан-антонио спёрс, оклахома-сити тандер, нью-йорк никс, нба
Баскетбол, Спорт, Келдон Джонсон, Кенрик Уильямс, Сан-Антонио Спёрс, Оклахома-Сити Тандер, Нью-Йорк Никс, НБА
"Оклахома" без Гилджес-Александера уступила "Сан-Антонио" в матче НБА

"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" в матче лидеров Запада НБА

Виктор Вембаньяма
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" обыграл "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио закончилась победой хозяев со счетом 116:106 (39:26, 34:32, 22:27, 21:21). Келдон Джонсон из "Сперс" и Кенрик Уильямс из "Тандер" набрали по 25 очков. В составе хозяев дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов оформил Виктор Вембаньяма, у гостей 24 очка и 12 подборов на счету Джейлина Уильямса.
НБА
05 февраля 2026 • начало в 05:30
Завершен
Сан-Антонио
116 : 106
Оклахома-Сити
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе "Оклахомы" из-за повреждений отсутствовали, в частности, MVP прошлого сезона Шей Гилджес-Александер, Чет Холмгрен, Айзея Хартенштайн, Джейлен Уильямс.
"Оклахома" (40 побед в 52 матчах) идет на первом месте в таблице Западной конференции, где "Сан-Антонио" (34 победы в 50 матчах) занимает вторую позицию.

Результаты других матчей:

Кристапс Порзингис - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Голден Стэйт" выменял у "Атланты" Порзингиса
Баскетбол
 
