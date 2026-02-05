"Оклахома" без Гилджес-Александера уступила "Сан-Антонио" в матче НБА

В составе "Оклахомы" из-за повреждений отсутствовали, в частности, MVP прошлого сезона Шей Гилджес-Александер, Чет Холмгрен, Айзея Хартенштайн, Джейлен Уильямс.

"Оклахома" (40 побед в 52 матчах) идет на первом месте в таблице Западной конференции, где "Сан-Антонио" (34 победы в 50 матчах) занимает вторую позицию.