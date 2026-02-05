Келин оценил влияние отказа Брюсселя от изъятия активов России на Британию

ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Отказ Брюсселя от передачи российских активов Украине серьезно остудил пыл Британии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Отказ Брюсселя на данном этапе от передачи российских активов Украине серьезно остудил пыл британского официоза. Правительство недвусмысленно дало понять, что не готово действовать в отрыве от международных партнеров. В том же русле проходят дискуссии и в британском парламенте, где потенциальное изъятие наших средств рассматривается исключительно как коллективная инициатива", - сказал Келин.
При этом, по мнению дипломата, Запад полностью не отказался от планов конфисковать российские активы.

"Так что вовсе нельзя исключать, что на том или ином этапе вопрос может быть поднят вновь. Однако, надо помнить, что нам есть, чем ответить, а им есть, что терять. И это не только в рамках судебных исков", - добавил он.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
