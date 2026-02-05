Рейтинг@Mail.ru
Келин оценил влияние отказа Брюсселя от изъятия активов России на Британию - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/velikobritaniya-2072507184.html
Келин оценил влияние отказа Брюсселя от изъятия активов России на Британию
Келин оценил влияние отказа Брюсселя от изъятия активов России на Британию - РИА Новости, 05.02.2026
Келин оценил влияние отказа Брюсселя от изъятия активов России на Британию
Отказ Брюсселя от передачи российских активов Украине серьезно остудил пыл Британии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:29:00+03:00
2026-02-05T16:29:00+03:00
в мире
украина
брюссель
россия
андрей келин
виктор орбан
евросоюз
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822152_0:271:3149:2042_1920x0_80_0_0_1e9845835cf311648076f7482af1e8a2.jpg
https://ria.ru/20260205/aktivy-2072357214.html
https://ria.ru/20251126/britanija-2057563899.html
украина
брюссель
россия
великобритания
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822152_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_73e76e22118034ad0a4471e4b51d8cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, россия, андрей келин, виктор орбан, евросоюз, великобритания, бельгия
В мире, Украина, Брюссель, Россия, Андрей Келин, Виктор Орбан, Евросоюз, Великобритания, Бельгия
Келин оценил влияние отказа Брюсселя от изъятия активов России на Британию

РИА Новости: Келин заявил, что отказ Брюсселя от активов РФ остудил пыл Британии

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Отказ Брюсселя от передачи российских активов Украине серьезно остудил пыл Британии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
«
"Отказ Брюсселя на данном этапе от передачи российских активов Украине серьезно остудил пыл британского официоза. Правительство недвусмысленно дало понять, что не готово действовать в отрыве от международных партнеров. В том же русле проходят дискуссии и в британском парламенте, где потенциальное изъятие наших средств рассматривается исключительно как коллективная инициатива", - сказал Келин.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Посол назвал последствия кражи активов России Британией
Вчера, 05:28
При этом, по мнению дипломата, Запад полностью не отказался от планов конфисковать российские активы.
«
"Так что вовсе нельзя исключать, что на том или ином этапе вопрос может быть поднят вновь. Однако, надо помнить, что нам есть, чем ответить, а им есть, что терять. И это не только в рамках судебных исков", - добавил он.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Британия готова использовать замороженные активы России для помощи Украине
26 ноября 2025, 01:51
 
В миреУкраинаБрюссельРоссияАндрей КелинВиктор ОрбанЕвросоюзВеликобританияБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала