СК начал проверку после схода вагонов с углем в Забайкалье
03:57 05.02.2026
СК начал проверку после схода вагонов с углем в Забайкалье
Следователи проводят проверку по факту схода 11 вагонов с углем на участке железной дороги в Забайкальском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту схода 11 вагонов с углем на участке железной дороги в Забайкальском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Забайкальская железная дорога сообщила, что ночью 5 февраля на перегоне Хилок-Гыршелун произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем, пострадавших нет, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.
"Следователи Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
В составе поезда был 71 вагон, груженный углем. Следствие отмечает, что вагоны не опрокинулись. Движение осуществляется в реверсивном нечетном направлении.
