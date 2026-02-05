https://ria.ru/20260205/vagony-2072353149.html
СК начал проверку после схода вагонов с углем в Забайкалье
СК начал проверку после схода вагонов с углем в Забайкалье
СК начал проверку после схода вагонов с углем в Забайкалье
Следователи проводят проверку по факту схода 11 вагонов с углем на участке железной дороги в Забайкальском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное
происшествия
россия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальская железная дорога
россия
забайкальский край
СК начал проверку после схода вагонов с углем в Забайкалье
СК начал проверку после схода 11 вагонов с углем в Забайкалье