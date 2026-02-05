Рейтинг@Mail.ru
02:05 05.02.2026
В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем
В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем
В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем

В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем, пострадавших нет

Грузовые вагоны. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 10 вагонов с углем, предварительно, сошли с рельсов на перегоне Хилок-Гыршелун Забайкальской железной дороги, пострадавших нет, сообщила Забайкальская железная дорога.
"Пятого февраля 2026 года в 04.48 (время местное) на перегоне Хилок – Гыршелун Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Забайкальской железной дороги.
Уточняется, что габарит соседнего пути не нарушен, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов. Также на железной дороге создан штаб по устранению последствий происшествия, причины произошедшего устанавливаются.
Возгорание на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области, 4 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Тамбовской области с рельсов сошли грузовые вагоны с бензином
