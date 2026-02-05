https://ria.ru/20260205/vagony-2072346365.html
В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем
В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем
Более 10 вагонов с углем, предварительно, сошли с рельсов на перегоне Хилок-Гыршелун Забайкальской железной дороги, пострадавших нет, сообщила Забайкальская... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T02:05:00+03:00
2026-02-05T02:05:00+03:00
2026-02-05T02:05:00+03:00
происшествия
хилок
забайкальская железная дорога
хилок
происшествия, хилок, забайкальская железная дорога
Происшествия, Хилок, Забайкальская железная дорога
