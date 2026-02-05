В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более 10 вагонов с углем, предварительно, сошли с рельсов на перегоне Хилок-Гыршелун Забайкальской железной дороги, пострадавших нет, сообщила Забайкальская железная дорога.

Уточняется, что габарит соседнего пути не нарушен, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов. Также на железной дороге создан штаб по устранению последствий происшествия, причины произошедшего устанавливаются.