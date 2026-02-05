Дмитриев назвал попытки ЕС помешать миру на Украине индикатором прогресса

АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором: чем их больше, тем виднее, что прогресс есть.