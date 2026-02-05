https://ria.ru/20260205/uregulirovanie-2072390206.html
Дмитриев назвал попытки ЕС помешать миру на Украине индикатором прогресса
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что попытки Европы РИА Новости, 05.02.2026
Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине. "Разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть", - сказал Дмитриев. Он считает, что чем больше таких попыток, тем более очевидно позитивное движение вперед.
