Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал попытки ЕС помешать миру на Украине индикатором прогресса - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 05.02.2026 (обновлено: 10:57 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/uregulirovanie-2072390206.html
Дмитриев назвал попытки ЕС помешать миру на Украине индикатором прогресса
Дмитриев назвал попытки ЕС помешать миру на Украине индикатором прогресса - РИА Новости, 05.02.2026
Дмитриев назвал попытки ЕС помешать миру на Украине индикатором прогресса
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что попытки Европы РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:34:00+03:00
2026-02-05T10:57:00+03:00
в мире
европа
украина
россия
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072395349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f92a7fdd1a4c59ef59391d2966a0fc6c.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072346053.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дмитриев: "Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине"
Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине. "Разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть", - сказал Дмитриев. Он считает, что чем больше таких попыток, тем более очевидно позитивное движение вперед.
2026-02-05T10:34
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072395349_472:0:1912:1080_1920x0_80_0_0_bdfbf3fe68043b93ce772f51d9b7511f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, россия, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
В мире, Европа, Украина, Россия, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев
Дмитриев назвал попытки ЕС помешать миру на Украине индикатором прогресса

Дмитриев: чем больше попыток помешать миру на Украине, тем отчетливее прогресс

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором: чем их больше, тем виднее, что прогресс есть.
"Неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть", - сказал Дмитриев журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс по мирным соглашениям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Зеленский пожаловался на потерю Украиной независимости при поражении
Вчера, 01:58
 
В миреЕвропаУкраинаРоссияЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала