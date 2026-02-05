Рейтинг@Mail.ru
Суд на Урале арестовал женщину, которая привязывала сына к кровати и била - РИА Новости, 05.02.2026
16:45 05.02.2026 (обновлено: 18:13 05.02.2026)
Суд на Урале арестовал женщину, которая привязывала сына к кровати и била
Суд на Урале арестовал женщину, которая привязывала сына к кровати и била
происшествия, свердловская область, урал
Происшествия, Свердловская область, Урал
Суд на Урале арестовал женщину, которая привязывала сына к кровати и била

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Кушвинский городской суд Свердловской области арестовал женщину, которая ставила семилетнего сына коленями на гречку, била шнуром от зарядки телефона и привязывала к кровати, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии органов расследования, обвиняемая постоянно наносила своему семилетнему сыну побои, ставила коленями на сухую гречку, привязывала на длительное время за ногу к кровати, наносила удары ремнем и шнуром от зарядки телефона, оставляла раздетым на балконе в холод, уточняет инстанция. Против нее было возбуждено уголовное дело об истязании.
"Преступления совершались с июня 2025 года по январь 2026 года. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 1 апреля", – говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ, ребенку оказана необходимая помощь, в том числе психологическая.
