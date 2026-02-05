https://ria.ru/20260205/ural-2072513260.html
Суд на Урале арестовал женщину, которая привязывала сына к кровати и била
Суд на Урале арестовал женщину, которая привязывала сына к кровати и била - РИА Новости, 05.02.2026
Суд на Урале арестовал женщину, которая привязывала сына к кровати и била
Кушвинский городской суд Свердловской области арестовал женщину, которая ставила семилетнего сына коленями на гречку, била шнуром от зарядки телефона и... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:45:00+03:00
2026-02-05T16:45:00+03:00
2026-02-05T18:13:00+03:00
происшествия
свердловская область
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260205/sud-2072411118.html
свердловская область
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, урал
Происшествия, Свердловская область, Урал
Суд на Урале арестовал женщину, которая привязывала сына к кровати и била
На Урале женщину арестовали за истязание семилетнего сына