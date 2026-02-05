Около 400 общественниц Свердловской области собрал форум женского движения

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Около 400 общественниц из 80 муниципалитетов Свердловской области приняли участие в образовательном форуме женского движения региона, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

Мероприятие прошло 4 февраля в здании областного парламента. Такие форумы для участниц женского движения проводятся по инициативе председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной. На них приглашают федеральных политиков и экспертов.

"Развитие женского движения, объединившего представительниц общественных организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов, позволяет создавать условия для реализации женских инициатив", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной.

Она сообщила, что движение занимается социальными, гуманитарными и культурными проектами для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. По словам спикера Заксобрания, активистки разрабатывают предложения по изменению законодательства и создают образовательные программы.

Бабушкина отметила, что положительная оценка федеральных коллег была приятна, она также выразила уверенность, что движение продолжит активно работать на благо региона и страны.

Председатель регионального парламента отметила, что движение активно вовлекает женщин в общественно-политическую жизнь через образовательные проекты, такие как наставничество, семинары и "Женская политшкола". Активное участие принимают семьи участников СВО. Так, для желающих начать свое дело организованы обучающие мероприятия и образовательная платформа, которые уже охватили более 1,8 тысячи человек. В сфере "Семейного здоровья" проводятся выездные приемы врачей и обучение добровольцев сестринскому делу.

Женское движение региона оказывает поддержку бойцам в зоне СВО. Участницы направили уже более 4 тысяч тонн гуманитарных грузов. Они также своими руками вяжут носки, изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи, готовят продукты длительного хранения.