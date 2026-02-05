Рейтинг@Mail.ru
В ТЦК во Львовской области убили мобилизованного
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 05.02.2026
В ТЦК во Львовской области убили мобилизованного
львовская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
РИА Новости: в ТЦК во Львовской области скоропостижно скончался мобилизованный

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ТЦК города Яворов Львовской области убит мобилизованный, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Об убийстве заявила жена погибшего. По ее словам 02.02.2026 года, в Яворове Львовской области работники ТЦК силой задержали Воловецкого Ивана Остаповича 21.06.1977 года рождения и доставили его в военкомат, где он скоропостижно скончался, обстоятельства смерти остались тайной", - сказал собеседник агентства.

Полиция в Украине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Убитый во Львове сотрудник военкомата был садистом
7 декабря 2025, 21:42
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
