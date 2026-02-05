https://ria.ru/20260205/ukraina-2072579515.html
В ТЦК во Львовской области убили мобилизованного
В ТЦК города Яворов Львовской области убит мобилизованный, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.02.2026
