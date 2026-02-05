В ТЦК во Львовской области убили мобилизованного

«

"Об убийстве заявила жена погибшего. По ее словам 02.02.2026 года, в Яворове Львовской области работники ТЦК силой задержали Воловецкого Ивана Остаповича 21.06.1977 года рождения и доставили его в военкомат, где он скоропостижно скончался, обстоятельства смерти остались тайной", - сказал собеседник агентства.