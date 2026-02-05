Украина 12 января внесла обязательный платеж по кредиту перед МВФ

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Украина внесла обязательный платеж по кредиту перед Международным валютным фондом (МВФ) в размере 171,9 миллиона долларов 12 января, следует из документов организации, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В дальнейшем, в феврале-апреле 2026 года, Украина должна осуществить еще несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов, следует из проанализированных агентством данных МВФ.