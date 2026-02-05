Рейтинг@Mail.ru
Украина 12 января внесла обязательный платеж по кредиту перед МВФ - РИА Новости, 05.02.2026
23:25 05.02.2026
Украина 12 января внесла обязательный платеж по кредиту перед МВФ
Украина 12 января внесла обязательный платеж по кредиту перед МВФ - РИА Новости, 05.02.2026
Украина 12 января внесла обязательный платеж по кредиту перед МВФ
Украина внесла обязательный платеж по кредиту перед Международным валютным фондом (МВФ) в размере 171,9 миллиона долларов 12 января, следует из документов... РИА Новости, 05.02.2026
в мире, украина, сша, мвф
В мире, Украина, США, МВФ
Украина 12 января внесла обязательный платеж по кредиту перед МВФ

РИА Новости: Украина внесла платеж по кредиту перед МВФ в размере почти $172 млн

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Украина внесла обязательный платеж по кредиту перед Международным валютным фондом (МВФ) в размере 171,9 миллиона долларов 12 января, следует из документов организации, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Украина 12 января должна была выплатить 125,737,500 миллиона SDR (специальных прав заимствования), погасив таким образом свой обязательный платеж по кредиту перед фондом, согласно финансовым документам. Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран-участниц фонда.
Согласно официальному курсу МВФ на 12 января, один SDR эквивалентен 1,3665 доллара США, таким образом, сумма очередного платежа составила порядка 171,9 миллиона долларов.
В дальнейшем, в феврале-апреле 2026 года, Украина должна осуществить еще несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов, следует из проанализированных агентством данных МВФ.
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму
В миреУкраинаСШАМВФ
 
 
