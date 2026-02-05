Рейтинг@Mail.ru
Украина стала центром телефонного мошенничества, заявил Протасевич - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072573369.html
Украина стала центром телефонного мошенничества, заявил Протасевич
Украина стала центром телефонного мошенничества, заявил Протасевич - РИА Новости, 05.02.2026
Украина стала центром телефонного мошенничества, заявил Протасевич
Украина стала центром транснациональной индустрии телефонного мошенничества, оттуда совершается до 2 миллионов звонков в сутки более чем в 20 стран, сообщил... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T22:22:00+03:00
2026-02-05T22:22:00+03:00
украина
белоруссия
днепропетровск
роман протасевич
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260114/ministr-2067886114.html
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2072006881.html
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072520144.html
украина
белоруссия
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, белоруссия, днепропетровск, роман протасевич, служба безопасности украины
Украина, Белоруссия, Днепропетровск, Роман Протасевич, Служба безопасности Украины
Украина стала центром телефонного мошенничества, заявил Протасевич

Протасевич: из Украины совершается до 2 млн звонков в сутки более чем в 20 стран

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Украина стала центром транснациональной индустрии телефонного мошенничества, оттуда совершается до 2 миллионов звонков в сутки более чем в 20 стран, сообщил Роман Протасевич в авторской программе "Без прикрытия" на телеканале СТВ.
Протасевич, ранее являвшийся внедренным в оппозицию сотрудником белорусских спецслужб, рассказал, как устроен криминальный бизнес телефонных мошенников, которые нанесли в 2025 году ущерб гражданам Белоруссии на 54 миллиона рублей.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ: новый министр обороны Украины оказался телефонным мошенником
14 января, 17:59
"Финал у всех маршрутов один - деньги исчезают из национального оборота. Возврат - не система, а редкое совпадение. Мы проследили конечные остановки в маршрутах утечки денег. Но откуда начинается сам путь?" - сказал Протасевич.
По его словам, штаб-квартиры и настоящие производственные цеха телефонных мошенников, которые выявили многие международные расследования, находятся на Украине.
"Украина в этих отчетах не случайная точка. Именно там мошенники стали не просто единичными аферистами. Они объединились в огромные корпорации под негласным контролем государства и коррумпированных чиновников", - говорится в программе.
Как отметил Протасевич, отдельно в аналитике фигурирует Днепропетровск, где расположено огромное количество мошеннических колл-центров.
"По оценкам, таких центров может быть до 2 тысяч, и каждый зарабатывает десятки тысяч долларов в день. География давно вышла за пределы Украины и охватывает более 20 стран. Это до 2 миллионов звонков в сутки. Транснациональный конвейер", - сказал Протасевич.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Зеленский решил обновить план обороны Украины
3 февраля, 17:42
По его словам, мошеннические центры закрывают только тогда, когда начинается конфликт интересов или передел рынка.
"Как эти "цеха" годами работают без помех? Ответ циничен - потому что их не трогают. За такими офисами стоят влиятельные покровители: депутаты, бизнес-группы, люди с ресурсами. И, конечно же, СБУ. Именно украинские спецслужбы держат сферу под негласным контролем", - сказал Протасевич.
По его словам, этой индустрии противопоставлена комплексная системная работа белорусского государства на всех уровнях.
"В прошлом году общее число киберпреступлений снизилось почти на 6%, а мошенничеств - на 12%. Когда человек не верит сценарию, кладет трубку и набирает 102 (телефон милиции - ред.), вся выстроенная преступниками логистика рушится. Именно на этом этапе обман чаще всего и заканчивается", - сказал Протасевич, призвав соблюдать принципы цифровой гигиены.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ рассказали о катастрофе на Украине из-за Зеленского
Вчера, 17:14
 
УкраинаБелоруссияДнепропетровскРоман ПротасевичСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала