Украина стала центром телефонного мошенничества, заявил Протасевич

МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Украина стала центром транснациональной индустрии телефонного мошенничества, оттуда совершается до 2 миллионов звонков в сутки более чем в 20 стран, сообщил Роман Протасевич в авторской программе "Без прикрытия" на телеканале СТВ.

Протасевич , ранее являвшийся внедренным в оппозицию сотрудником белорусских спецслужб, рассказал, как устроен криминальный бизнес телефонных мошенников, которые нанесли в 2025 году ущерб гражданам Белоруссии на 54 миллиона рублей.

"Финал у всех маршрутов один - деньги исчезают из национального оборота. Возврат - не система, а редкое совпадение. Мы проследили конечные остановки в маршрутах утечки денег. Но откуда начинается сам путь?" - сказал Протасевич.

По его словам, штаб-квартиры и настоящие производственные цеха телефонных мошенников, которые выявили многие международные расследования, находятся на Украине

"Украина в этих отчетах не случайная точка. Именно там мошенники стали не просто единичными аферистами. Они объединились в огромные корпорации под негласным контролем государства и коррумпированных чиновников", - говорится в программе.

Как отметил Протасевич, отдельно в аналитике фигурирует Днепропетровск , где расположено огромное количество мошеннических колл-центров.

"По оценкам, таких центров может быть до 2 тысяч, и каждый зарабатывает десятки тысяч долларов в день. География давно вышла за пределы Украины и охватывает более 20 стран. Это до 2 миллионов звонков в сутки. Транснациональный конвейер", - сказал Протасевич.

По его словам, мошеннические центры закрывают только тогда, когда начинается конфликт интересов или передел рынка.

"Как эти "цеха" годами работают без помех? Ответ циничен - потому что их не трогают. За такими офисами стоят влиятельные покровители: депутаты, бизнес-группы, люди с ресурсами. И, конечно же, СБУ . Именно украинские спецслужбы держат сферу под негласным контролем", - сказал Протасевич.

По его словам, этой индустрии противопоставлена комплексная системная работа белорусского государства на всех уровнях.