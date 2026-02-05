МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде призывал европейцев напрасно умереть на Украине, с таким утверждением в эфире YouTube-канала Daniel Davis выступил немецкий политолог Патрик Бааб.
"Представьте себе, что Великобритания, Франция и Германия введут войска на Украину. Они могли бы ввести, скажем, от 60 000 до 70 000 человек. <…> эти 60 000 солдат будут уничтожены за неделю, потому что у русских в Донбассе их намного больше. А Марк Рютте фактически говорит: "Вы должны пойти туда и продолжить войну за нас, а я просто дам вам пустые обещания. Вы должны умереть, но ничего за это не получите", — сказал он.
По мнению политолога, даже украинцы видят в генсеке НАТО обычного лжеца.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска якобы появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.