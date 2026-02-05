https://ria.ru/20260205/ukraina-2072549759.html
Польша предложила Украине энергетическую помощь
Польша предложила Украине энергетическую помощь - РИА Новости, 05.02.2026
Польша предложила Украине энергетическую помощь
Польша предложила Украине энергетическую помощь, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:57:00+03:00
2026-02-05T18:57:00+03:00
2026-02-05T18:57:00+03:00
в мире
польша
украина
киев
дональд туск
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20250929/tusk-2045156698.html
польша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, киев, дональд туск, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Киев, Дональд Туск, Владимир Зеленский
Польша предложила Украине энергетическую помощь
Туск: Польша предложила Украине энергетическую помощь