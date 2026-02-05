Рейтинг@Mail.ru
На Украине медработников обвиняют в мошенничестве с диагнозами уклонистов - РИА Новости, 05.02.2026
17:18 05.02.2026
На Украине медработников обвиняют в мошенничестве с диагнозами уклонистов
На Украине медработников обвиняют в мошенничестве с диагнозами уклонистов - РИА Новости, 05.02.2026
На Украине медработников обвиняют в мошенничестве с диагнозами уклонистов
В Закарпатье троим врачам-фтизиатрам, заведующему поликлиники, лаборантке районной больницы предъявлены обвинения в мошенничестве и подделке медицинских... РИА Новости, 05.02.2026
На Украине медработников обвиняют в мошенничестве с диагнозами уклонистов

На Украине 3 медработников обвиняют в мошенничестве с диагнозами уклонистов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Закарпатье троим врачам-фтизиатрам, заведующему поликлиники, лаборантке районной больницы предъявлены обвинения в мошенничестве и подделке медицинских диагнозов, что помогало уклонистам избежать службы в рядах ВСУ, сообщил офис генерального прокурора Украины.
"На Закарпатье раскрыли масштабную медицинскую коррупцию. Прокуроры Закарпатья раскрыли схему подмены биологических образцов, с помощью которых пациентам незаконно оформляли диагноз туберкулез", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
По данным следствия, медработники использовали мокроту реального больного, чтоб "нарисовать" положительные анализы другим людям. Это позволяло их "клиентам" проходить врачебную комиссию, получая отсрочку от мобилизации, или оформлять группы инвалидности.
Задокументировано как минимум пять таких случаев. Стоимость услуг составляла до трех тысяч долларов с одного пациента. Организатором схемы следствие считает врача районной поликлиники.
На данный момент решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых, а также отстранении от должностей сотрудников медицинских учреждений, которые причастны к делу.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
На Украине подозреваемые в коррупции мобилизуются в ВСУ
