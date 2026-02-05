https://ria.ru/20260205/ukraina-2072509801.html
Москалькова рассказала о возвращении жителей Курской области из плена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что возвращение жителей Курской области прошло в Белоруссии, их везут в Курск. РИА Новости, 05.02.2026
