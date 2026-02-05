https://ria.ru/20260205/ukraina-2072502583.html
Мединский рассказал о возвращении пленных боевиков Украине
Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что в рамках обмена на Украину вернулись пленные из той тысячи солдат, от которых Киев ранее отказывался. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:11:00+03:00
2026-02-05T16:11:00+03:00
2026-02-05T16:29:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
владимир мединский
россия
киев
в мире
украина
россия
киев
украина, владимир мединский, россия, киев, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Россия, Киев, В мире
Мединский рассказал о возвращении пленных боевиков Украине
Мединский рассказал о возвращении пленных боевиков, от которых отказался Киев