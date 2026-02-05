Во Львове женщина обстреляла микроавтобус сотрудников военкомата

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Жительница Львова обстреляла из травматического пистолета микроавтобус сотрудников военкомата, проводивших мобилизацию, сообщает Львовская областная прокуратура.
"В Шевченковском районе Львова 44-летняя львовянка обстреляла автомобиль. В микроавтобусе находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского военкомата, которые проводили мероприятия по оповещению населения касательно мобилизации. Увидев их, женщина достала травматический пистолет и начала бить оружием по стеклу микроавтобуса, а когда автомобиль тронулся – выстрелила в него", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в социальной сети Facebook*.
Знакома ли женщина с сотрудниками военкомата, находившимися в автомобиле, и предшествовал ли инциденту какой-либо конфликт, не уточняется. О пострадавших не сообщается. Действия женщины квалифицировали по статье о хулиганстве.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.