14:39 05.02.2026
Во Львове женщина обстреляла микроавтобус сотрудников военкомата
Жительница Львова обстреляла из травматического пистолета микроавтобус сотрудников военкомата, проводивших мобилизацию, сообщает Львовская областная... РИА Новости, 05.02.2026
происшествия
львов
россия
украина
вооруженные силы украины
происшествия, львов, россия, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Львов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Жительница Львова обстреляла из травматического пистолета микроавтобус сотрудников военкомата, проводивших мобилизацию, сообщает Львовская областная прокуратура.
"В Шевченковском районе Львова 44-летняя львовянка обстреляла автомобиль. В микроавтобусе находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского военкомата, которые проводили мероприятия по оповещению населения касательно мобилизации. Увидев их, женщина достала травматический пистолет и начала бить оружием по стеклу микроавтобуса, а когда автомобиль тронулся – выстрелила в него", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в социальной сети Facebook*.
Знакома ли женщина с сотрудниками военкомата, находившимися в автомобиле, и предшествовал ли инциденту какой-либо конфликт, не уточняется. О пострадавших не сообщается. Действия женщины квалифицировали по статье о хулиганстве.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
