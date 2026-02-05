Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 05.02.2026 (обновлено: 18:09 05.02.2026)
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине
В вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому...
Дмитриев: "Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине"
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Дмитриев заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

АБУ-ДАБИ, 5 фев — РИА Новости. В вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Идет хорошее, позитивное движение вперед", — сказал он.
Марко Рубио
Рубио назвал наиболее сложные темы в переговорах по Украине
4 февраля, 18:47
Разжигатели войны из Европы и Британии постоянно стремятся влезть и помешать этому процессу. Однако чем больше попыток они предпринимают, тем очевиднее прогресс, отметил Дмитриев.
Накануне в Абу-Даби начался второй раунд переговоров между представителями Москвы, Вашингтона и Киева. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал их содержательными и продуктивными.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. В центре: начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.

Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. В центре: начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.

Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Второй слева: начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гангов, далее: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица.

Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Второй слева: начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гангов, далее: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица.

Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Слева направо: министр армии США Дэниел Дрисколл, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, комиссар Федеральной службы по госзакупкам Джош Грюнбаум.

Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Слева направо: министр армии США Дэниел Дрисколл, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, комиссар Федеральной службы по госзакупкам Джош Грюнбаум.

Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

Сегодня делегации продолжили работу. Как и вчера, мероприятие проходит в закрытом формате. По словам источника РИА Новости, атмосфера там позитивная. По итогам ожидается заявление.
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
В Финляндии внезапно высказались о переговорах по Украине
4 февраля, 19:25

Мирный процесс по Украине

Первый раунд прошел 23 и 24 января. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Путиным и Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Украинский флаг
На Западе сообщили Украине плохие новости о переговорах с Россией
3 февраля, 06:40
 
