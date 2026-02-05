Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине

АБУ-ДАБИ, 5 фев — РИА Новости. В вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Идет хорошее, позитивное движение вперед", — сказал он.

Разжигатели войны из Европы и Британии постоянно стремятся влезть и помешать этому процессу. Однако чем больше попыток они предпринимают, тем очевиднее прогресс, отметил Дмитриев.

Накануне в Абу-Даби начался второй раунд переговоров между представителями Москвы, Вашингтона и Киева. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал их содержательными и продуктивными.

Сегодня делегации продолжили работу. Как и вчера, мероприятие проходит в закрытом формате. По словам источника РИА Новости, атмосфера там позитивная. По итогам ожидается заявление.

Мирный процесс по Украине

Первый раунд прошел 23 и 24 января. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном .

Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.