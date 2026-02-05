Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Дмитриев: "Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине"
Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине. "Разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть", - сказал Дмитриев. Он считает, что чем больше таких попыток, тем более очевидно позитивное движение вперед.
в мире, россия, украина, кирилл дмитриев, владимир путин, дмитрий песков, сша, российский фонд прямых инвестиций, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине, владимир зеленский, стив уиткофф, совет национальной безопасности и обороны украины
АБУ-ДАБИ, 5 фев — РИА Новости. В вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Идет хорошее, позитивное движение вперед", — сказал он.
Разжигатели войны из Европы и Британии постоянно стремятся влезть и помешать этому процессу. Однако чем больше попыток они предпринимают, тем очевиднее прогресс, отметил Дмитриев.
Накануне в Абу-Даби начался второй раунд переговоров между представителями Москвы, Вашингтона и Киева. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал их содержательными и продуктивными.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Второй слева: начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гангов, далее: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Слева направо: министр армии США Дэниел Дрисколл, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, комиссар Федеральной службы по госзакупкам Джош Грюнбаум.
Первый раунд прошел 23 и 24 января. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Путиным и Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
