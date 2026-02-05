https://ria.ru/20260205/ukraina-2072368163.html
На Украине рассказали о проблемах жителей с психикой из-за стресса
На Украине рассказали о проблемах жителей с психикой из-за стресса - РИА Новости, 05.02.2026
На Украине рассказали о проблемах жителей с психикой из-за стресса
Все жители Украины уже имеют проблемы с психикой, в дальнейшем их ждут проблемы с физическим здоровьем из-за постоянного стресса, заявил известный украинский... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
украина
евгений комаровский
разные люди
украина
2026
в мире, украина, евгений комаровский, разные люди
Комаровский: у жителей Украины уже есть проблемы с психикой из-за стресса