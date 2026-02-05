Рейтинг@Mail.ru
07:25 05.02.2026 (обновлено: 15:03 05.02.2026)
"Кто подписывать будет?": в Киеве разгорелся скандал из-за мирного договора
Депутат Рады Южанина: в Киеве не могут решить, кто подпишет соглашение с Россией

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинские парламентарии до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире YouTube-канала "Новини.LIVE".
"И совсем недавно была панельная дискуссия с (главой МИД Украины. — Прим. ред.) Сибигой, которому несколько раз задавали вопрос о том, кто все-таки мирное соглашение с Россией должен подписывать. <…> И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — все же по конституции это функция президента, — то он (Сибига. — Прим. ред.) не ответил", — сказала она.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за угрозы переворота в Киеве
Вчера, 03:36
По словам Южаниной, депутаты просто не хотят брать на себя ответственность за одобрение документа.
«
"Я вижу, какие настроения в парламенте", — подытожила она.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Мирный процесс по Украине

В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
Вчера, 03:09
 
