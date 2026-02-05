Рейтинг@Mail.ru
Идея размещения на Украине западных войск мертва, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072359704.html
Идея размещения на Украине западных войск мертва, заявил посол в Лондоне
Идея размещения на Украине западных войск мертва, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 05.02.2026
Идея размещения на Украине западных войск мертва, заявил посол в Лондоне
Идея размещения на Украине контингента стран так называемой "коалиции желающих" мертва, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T06:44:00+03:00
2026-02-05T06:44:00+03:00
в мире
украина
россия
лондон
андрей келин
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822130_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7d7e0836129fd79f9fe89eac6396a438.jpg
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072354504.html
https://ria.ru/20260204/ryutte-2072331265.html
https://ria.ru/20260204/peregovory-2072302955.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822130_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f835af029c8f209bf84acb870fccae82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, лондон, андрей келин, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, Лондон, Андрей Келин, Марк Рютте, НАТО
Идея размещения на Украине западных войск мертва, заявил посол в Лондоне

Келин: идея размещения на Украине западных войск мертва

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Идея размещения на Украине контингента стран так называемой "коалиции желающих" мертва, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Она мертва. Это мертво: то, что генеральный секретарь НАТО продолжает повторять о намерении вскоре направить войска на Украину, и так далее", - заявил Келин в интервью британскому телеканалу Channel 4.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Европе сообщили Украине плохие новости
Вчера, 04:25
Он подчеркнул, что идея о размещении иностранных войск на Украине в любом случае неприемлема для России. По словам дипломата, многие соглашения об урегулировании конфликтов содержат не столько гарантии размещения войск, сколько политические и юридические гарантии.
"И лучшей (гарантией - ред.) будут хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией, хорошие отношения между европейскими странами, включая Лондон, и Россией. Это установление нормальных отношений, уважение друг к другу, уважение интересов друг друга и уважение гарантий друг для друга", - добавил Келин.
Во вторник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе
4 февраля, 22:53
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Финляндии внезапно высказались о переговорах по Украине
4 февраля, 19:25
 
В миреУкраинаРоссияЛондонАндрей КелинМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала