ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Идея размещения на Украине контингента стран так называемой "коалиции желающих" мертва, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
В Европе сообщили Украине плохие новости
Вчера, 04:25
Он подчеркнул, что идея о размещении иностранных войск на Украине в любом случае неприемлема для России. По словам дипломата, многие соглашения об урегулировании конфликтов содержат не столько гарантии размещения войск, сколько политические и юридические гарантии.
"И лучшей (гарантией - ред.) будут хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией, хорошие отношения между европейскими странами, включая Лондон, и Россией. Это установление нормальных отношений, уважение друг к другу, уважение интересов друг друга и уважение гарантий друг для друга", - добавил Келин.
Во вторник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
В Финляндии внезапно высказались о переговорах по Украине
4 февраля, 19:25