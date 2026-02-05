"Готов на все": в Британии предупредили об опасном замысле Зеленского

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пойдет на любые провокации ради того, чтобы втянуть европейцев в переговорный процесс в ОАЭ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, Зеленский хочет попытаться договориться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы тот одобрил допуск представителей ЕС на встречу.
"Зеленский будет настаивать, что единственные переговоры, которые могут состояться, должны включать европейцев", — подытожил Меркурис.
Мирный процесс по Украине
В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
