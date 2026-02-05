Рейтинг@Mail.ru
"Готов на все": в Британии предупредили об опасном замысле Зеленского - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072358831.html
"Готов на все": в Британии предупредили об опасном замысле Зеленского
"Готов на все": в Британии предупредили об опасном замысле Зеленского - РИА Новости, 05.02.2026
"Готов на все": в Британии предупредили об опасном замысле Зеленского
Владимир Зеленский пойдет на любые провокации ради того, чтобы втянуть европейцев в переговорный процесс в ОАЭ, заявил британский военный аналитик Александр... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T06:26:00+03:00
2026-02-05T06:26:00+03:00
в мире
оаэ
абу-даби
киев
владимир зеленский
александр меркурис
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072357037.html
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072346053.html
https://ria.ru/20260204/lavrov-2072281359.html
оаэ
абу-даби
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, абу-даби, киев, владимир зеленский, александр меркурис, дональд трамп, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, ОАЭ, Абу-Даби, Киев, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Дональд Трамп, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
"Готов на все": в Британии предупредили об опасном замысле Зеленского

Меркурис: Киев пойдет на крайние меры ради вовлечения ЕС в переговоры в ОАЭ

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пойдет на любые провокации ради того, чтобы втянуть европейцев в переговорный процесс в ОАЭ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский может быть сколько угодно недоволен, но факт в том, что ЕС не стоит даже пытаться влезть в переговоры в Абу-Даби. Хотя, очевидно, что Киев готов на все, чтобы привлечь европейцев в ОАЭ", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Еще год": на Западе предупредили о гнусном замысле Зеленского
Вчера, 05:25
По словам эксперта, Зеленский хочет попытаться договориться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы тот одобрил допуск представителей ЕС на встречу.
"Зеленский будет настаивать, что единственные переговоры, которые могут состояться, должны включать европейцев", — подытожил Меркурис.

Мирный процесс по Украине

В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Зеленский пожаловался на потерю Украиной независимости при поражении
Вчера, 01:58
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Совесть и Зеленский плохо сочетаются, заявил Лавров
4 февраля, 17:52
 
В миреОАЭАбу-ДабиКиевВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисДональд ТрампЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала