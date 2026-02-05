https://ria.ru/20260205/ukraina-2072356915.html
Дотком считает, что украинцы могут восстать против Зеленского
Дотком считает, что украинцы могут восстать против Зеленского - РИА Новости, 05.02.2026
Дотком считает, что украинцы могут восстать против Зеленского
Украинцы могут восстать против Владимира Зеленского и Запада за их пустые обещания, погубившие молодое поколение страны, считает основатель файлообменников... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T05:25:00+03:00
2026-02-05T05:25:00+03:00
2026-02-05T05:25:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
ким дотком (шмитц)
megaupload
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072344471.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, ким дотком (шмитц), megaupload, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Ким Дотком (Шмитц), Megaupload, НАТО, Мирный план США по Украине
Дотком считает, что украинцы могут восстать против Зеленского
Дотком: украинцы могут восстать против Зеленского и Запада за их пустые обещания