Дотком считает, что украинцы могут восстать против Зеленского - РИА Новости, 05.02.2026
05:25 05.02.2026
Дотком считает, что украинцы могут восстать против Зеленского
в мире
сша
украина
владимир зеленский
ким дотком (шмитц)
megaupload
нато
мирный план сша по украине
Дотком считает, что украинцы могут восстать против Зеленского

Дотком: украинцы могут восстать против Зеленского и Запада за их пустые обещания

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинцы могут восстать против Владимира Зеленского и Запада за их пустые обещания, погубившие молодое поколение страны, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"Украинцы могут восстать против Зеленского и Запада. Никакого НАТО и Европейского союза. Молодое поколение погибло за пустые обещания и военно-промышленный комплекс Запада/США. Они сбросили на Украину целые склады устаревшего оружия за сотни миллиардов", - написал Дотком в соцсети Х.
Ранее Дотком писал, что Зеленскому пришел конец, и призвал украинцев на фронте сдаваться.
Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года
