В Европе сообщили Украине плохие новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Кредит в размере 90 миллиардов евро, который ЕС собирается выделить Украине, все равно не покроет ее потребностей, пишет Politico.
"Хотя этот кредит позволит украинским войскам оставаться в строю, его сумма не покроет все финансовые потребности Киева", — говорится в материале.
При этом, поясняет издание, ситуацию не сможет исправить даже очередной ожидаемый от МВФ кредитный транш на восемь миллиардов долларов.
Политическое решение о выделении Киеву 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Сейчас согласовывается пакет законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом выдаваться он будет только при условии выполнения жестких требований по борьбе с коррупцией и соблюдения верховенства права.
При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.
25 декабря 2025, 15:02