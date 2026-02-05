Рейтинг@Mail.ru
В Европе сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 05.02.2026
04:25 05.02.2026 (обновлено: 05:44 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072354504.html
В Европе сообщили Украине плохие новости
В Европе сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 05.02.2026
В Европе сообщили Украине плохие новости
Кредит в размере 90 миллиардов евро, который ЕС собирается выделить Украине, все равно не покроет ее потребностей, пишет Politico. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T04:25:00+03:00
2026-02-05T05:44:00+03:00
В Европе сообщили Украине плохие новости

Politico: кредит Украине от ЕС на 90 миллиардов евро не покроет ее потребностей

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Кредит в размере 90 миллиардов евро, который ЕС собирается выделить Украине, все равно не покроет ее потребностей, пишет Politico.
«
"Хотя этот кредит позволит украинским войскам оставаться в строю, его сумма не покроет все финансовые потребности Киева", — говорится в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Украина не вернет деньги, которые ЕС хочет дать ей в кредит, уверен Орбан
28 января, 15:28
При этом, поясняет издание, ситуацию не сможет исправить даже очередной ожидаемый от МВФ кредитный транш на восемь миллиардов долларов.
Политическое решение о выделении Киеву 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Сейчас согласовывается пакет законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом выдаваться он будет только при условии выполнения жестких требований по борьбе с коррупцией и соблюдения верховенства права.
При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро
25 декабря 2025, 15:02
 
