СМИ: генсек НАТО попал в опасную ситуацию в Киеве
02:34 05.02.2026
СМИ: генсек НАТО попал в опасную ситуацию в Киеве
Во время визита генсека НАТО Марка Рютте в Киеве сработали сирены воздушной тревоги, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
киев
украина
марк рютте
нато
вооруженные силы украины
в мире, киев, украина, марк рютте, нато, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Марк Рютте, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: генсек НАТО попал в опасную ситуацию в Киеве

BZ: во время визита Рютте в Киев сработали сирены воздушной тревоги

© REUTERS / Andrii NesterenkoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Во время визита генсека НАТО Марка Рютте в Киеве сработали сирены воздушной тревоги, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Во время неожиданного визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев, как сообщается, сработала воздушная тревога. Армия предупредила об „угрозе баллистической ракеты" рано утром во вторник, когда в столице завыли сирены. Изначально было неясно, действительно ли эта ракета где-то взорвалась", — говорится в материале.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Медведчук прокомментировал заявление Рютте о войсках НАТО на Украине
Вчера, 11:09
Издание отмечает, что визит Рютте пришелся на время атак российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ночь на вторник совершили массированный налет на предприятия украинского ВПК и используемые в их интересах объекты энергетики. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Все цели ударов достигнуты, подчеркнули в ведомстве.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Госдуме обвинили Рютте в игнорировании Устава ООН
Вчера, 08:03
 
В миреКиевУкраинаМарк РюттеНАТОВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
