МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что тот сам виновен в ударах ВС России и должен нести ответственность за это, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По мнению политолога, глава киевского режима сознательно лжет о том, что Россия якобы не прислушалась к просьбе Трампа не наносить удары по Украине. Тем не, менее, уточнил эксперт, все действия киевской власти и ее европейских партнеров направлены на срыв мирного процесса.