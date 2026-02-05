Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, что Трамп сделал с Зеленским после удара ВС России
02:28 05.02.2026
В Киеве рассказали, что Трамп сделал с Зеленским после удара ВС России
В Киеве рассказали, что Трамп сделал с Зеленским после удара ВС России
Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что тот сам виновен в ударах ВС России и должен нести ответственность за это, такое мнение высказал РИА Новости, 05.02.2026
в мире
россия
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
олег соскин
россия
киев
сша
в мире, россия, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин
В Киеве рассказали, что Трамп сделал с Зеленским после удара ВС России

Соскин: Трамп дал понять Зеленскому, что тот виновен в ударах ВС России

© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICEВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что тот сам виновен в ударах ВС России и должен нести ответственность за это, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Трамп очень жестко ответил Зеленскому. Он сказал: "Ты, парень, не играй в эти игры, а (Владимир. — Прим. Ред.) Путин слово сдержал. Вот, неделю не было таких ударов по энергетике. А ты сам виноват. Вот и получай за это"". Вот, что он сказал", — объяснил Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Так эксперт прокомментировал слова американского лидера, о том, что президент России сдержал обещание о приостановке ударов по Украине.
По мнению политолога, глава киевского режима сознательно лжет о том, что Россия якобы не прислушалась к просьбе Трампа не наносить удары по Украине. Тем не, менее, уточнил эксперт, все действия киевской власти и ее европейских партнеров направлены на срыв мирного процесса.
"И (Генеральный секретарь НАТО Марк. — Прим. Ред.) Рютте приехал специально, чтобы сорвать и окончательно закрепить срыв — или пообещать Зеленскому что-то", — резюмировал Соскин.
На минувшей неделе президент США лично попросил российского лидера не наносить удары по Киеву и другим украинским городам до 1 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров в Абу-Даби.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и все цели налета достигнуты.
В миреРоссияКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
