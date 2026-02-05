МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что тот сам виновен в ударах ВС России и должен нести ответственность за это, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Трамп очень жестко ответил Зеленскому. Он сказал: "Ты, парень, не играй в эти игры, а (Владимир. — Прим. Ред.) Путин слово сдержал. Вот, неделю не было таких ударов по энергетике. А ты сам виноват. Вот и получай за это"". Вот, что он сказал", — объяснил Соскин в эфире своего YouTube-канала.
По мнению политолога, глава киевского режима сознательно лжет о том, что Россия якобы не прислушалась к просьбе Трампа не наносить удары по Украине. Тем не, менее, уточнил эксперт, все действия киевской власти и ее европейских партнеров направлены на срыв мирного процесса.
"И (Генеральный секретарь НАТО Марк. — Прим. Ред.) Рютте приехал специально, чтобы сорвать и окончательно закрепить срыв — или пообещать Зеленскому что-то", — резюмировал Соскин.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и все цели налета достигнуты.