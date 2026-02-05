Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько денег за четыре года Запад выделил Украине - РИА Новости, 05.02.2026
00:30 05.02.2026
Стало известно, сколько денег за четыре года Запад выделил Украине
Стало известно, сколько денег за четыре года Запад выделил Украине - РИА Новости, 05.02.2026
Стало известно, сколько денег за четыре года Запад выделил Украине
Западные страны и организации с февраля 2022 года по конец прошлого года выделили на финансирование украинского бюджета 168 миллиардов долларов, следует из... РИА Новости, 05.02.2026
экономика
украина
сша
япония
мвф
всемирный банк
украина
сша
япония
экономика, украина, сша, япония, мвф, всемирный банк
Экономика, Украина, США, Япония, МВФ, Всемирный банк
Стало известно, сколько денег за четыре года Запад выделил Украине

РИА Новости: Запад за четыре года выделил в бюджет Украины $168 миллиардов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Западные страны и организации с февраля 2022 года по конец прошлого года выделили на финансирование украинского бюджета 168 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных минфина страны.
Так, крупнейшим донором стал Евросоюз, который направил Украине 56,9 миллиарда долларов за это время. Второе место заняли США с 30,2 миллиарда, а третье – МВФ с 13,3 миллиарда.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
На Украине раскрыли схему завладения агропродукции на 695 тысяч долларов
Вчера, 23:34
В пятерку основных доноров также вошли Япония, от которой поступило финансирования на 9 миллиардов долларов, и Всемирный банк, передавший в украинский бюджет 6 миллиардов долларов.
Кроме того, крупными донорами также были Канада (5,4 миллиарда долларов), Британия (3 миллиарда) и Германия (1,7 миллиарда).
Наконец, важным источником финансирования бюджета для Украины в прошлом году стал кредит "Большой семерки" под доходы от замороженных активов России. Как ранее писало агентство, в рамках этой схемы было передано 38,9 миллиарда долларов.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Совет ЕС поставил условие Украине для получения кредита
Вчера, 17:52
 
ЭкономикаУкраинаСШАЯпонияМВФВсемирный банк
 
 
