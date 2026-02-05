https://ria.ru/20260205/ukraina-2072340530.html
Стало известно, сколько денег за четыре года Запад выделил Украине
Стало известно, сколько денег за четыре года Запад выделил Украине - РИА Новости, 05.02.2026
Стало известно, сколько денег за четыре года Запад выделил Украине
Западные страны и организации с февраля 2022 года по конец прошлого года выделили на финансирование украинского бюджета 168 миллиардов долларов, следует из... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T00:30:00+03:00
2026-02-05T00:30:00+03:00
2026-02-05T00:30:00+03:00
экономика
украина
сша
япония
мвф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072335120.html
https://ria.ru/20260204/ek-2072281249.html
украина
сша
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, сша, япония, мвф, всемирный банк
Экономика, Украина, США, Япония, МВФ, Всемирный банк
Стало известно, сколько денег за четыре года Запад выделил Украине
РИА Новости: Запад за четыре года выделил в бюджет Украины $168 миллиардов