Уиткофф рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 05.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 05.02.2026 (обновлено: 21:20 05.02.2026)
Уиткофф рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби
Уиткофф рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира на Украине, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. РИА Новости, 05.02.2026
Уиткофф рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби

Уиткофф: Россия, США и Украина обсудили способы прекращения огня

Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира на Украине, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
"В течение двух дней делегации провели широкие и всесторонние обсуждения по вопросам, остающимся нерешенными, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий", — написал он в соцсети X.
Участники встреч договорились отчитаться об их итогах в столицах для продолжения диалога в ближайшие недели.
Ранее в четверг Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 157 на 157. Кроме того, на родину вернулись трое жителей Курской области. Договоренностей об этом удалось достичь при посредничестве ОАЭ и Соединенных Штатов.

Мирный процесс по Украине

Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли в среду и четверг. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд: стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
