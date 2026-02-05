Уиткофф рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира на Украине, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
"В течение двух дней делегации провели широкие и всесторонние обсуждения по вопросам, остающимся нерешенными, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий", — написал он в соцсети X.
Участники встреч договорились отчитаться об их итогах в столицах для продолжения диалога в ближайшие недели.
Ранее в четверг Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 157 на 157. Кроме того, на родину вернулись трое жителей Курской области. Договоренностей об этом удалось достичь при посредничестве ОАЭ и Соединенных Штатов.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.