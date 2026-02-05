https://ria.ru/20260205/uitkoff-2072544402.html
Уиткофф покинул Абу-Даби после переговоров по Украине
Уиткофф покинул Абу-Даби после переговоров по Украине - РИА Новости, 05.02.2026
Уиткофф покинул Абу-Даби после переговоров по Украине
Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду прибыл в Абу-Даби, покинул столицу ОАЭ после второго раунда переговоров по украинскому... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:29:00+03:00
2026-02-05T18:29:00+03:00
2026-02-05T18:35:00+03:00
мирный план сша по украине
абу-даби
в мире
сша
украина
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_0:133:2700:1652_1920x0_80_0_0_d21966ba19a30da97b6b9a1c074916ba.jpg
https://ria.ru/20260205/obmen-2072451955.html
абу-даби
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_286:0:2686:1800_1920x0_80_0_0_1a1d3b6663530b876a7227078b9fb353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный план сша по украине, абу-даби, в мире, сша, украина, стив уиткофф
Мирный план США по Украине, Абу-Даби, В мире, США, Украина, Стив Уиткофф
Уиткофф покинул Абу-Даби после переговоров по Украине
РИА Новости: борт Уиткоффа покинул Абу-Даби после второго раунда переговоров