Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф покинул Абу-Даби после переговоров по Украине - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 05.02.2026 (обновлено: 18:35 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/uitkoff-2072544402.html
Уиткофф покинул Абу-Даби после переговоров по Украине
Уиткофф покинул Абу-Даби после переговоров по Украине - РИА Новости, 05.02.2026
Уиткофф покинул Абу-Даби после переговоров по Украине
Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду прибыл в Абу-Даби, покинул столицу ОАЭ после второго раунда переговоров по украинскому... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:29:00+03:00
2026-02-05T18:35:00+03:00
мирный план сша по украине
абу-даби
в мире
сша
украина
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_0:133:2700:1652_1920x0_80_0_0_d21966ba19a30da97b6b9a1c074916ba.jpg
https://ria.ru/20260205/obmen-2072451955.html
абу-даби
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_286:0:2686:1800_1920x0_80_0_0_1a1d3b6663530b876a7227078b9fb353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мирный план сша по украине, абу-даби, в мире, сша, украина, стив уиткофф
Мирный план США по Украине, Абу-Даби, В мире, США, Украина, Стив Уиткофф
Уиткофф покинул Абу-Даби после переговоров по Украине

РИА Новости: борт Уиткоффа покинул Абу-Даби после второго раунда переговоров

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АБУ-ДАБИ, 5 фев - РИА Новости. Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду прибыл в Абу-Даби, покинул столицу ОАЭ после второго раунда переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
"Бизнес-джет Bombardier Global 7500 вылетел из частного аэропорта в эмиратской столице около 18.27 мск", - сообщил корреспондент агентства.
Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 военнопленными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, назвав сами переговоры подробными и продуктивными.
Столица ОАЭ приняла в среду и четверг второй раунд консультаций по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины.
Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными, заявил Уиткофф
Вчера, 13:35
 
Мирный план США по УкраинеАбу-ДабиВ миреСШАУкраинаСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала