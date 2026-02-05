https://ria.ru/20260205/ufa-2072439636.html
В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе
В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе - РИА Новости, 05.02.2026
В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе
Советский суд Уфы отправил под домашний арест девятиклассника, который в школе устроил стрельбу по учителю и одноклассникам из игрушечного автомата, сообщили... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:07:00+03:00
2026-02-05T13:07:00+03:00
2026-02-05T13:07:00+03:00
происшествия
уфа
радий хабиров
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071952031_2:0:1910:1073_1920x0_80_0_0_229a2104d46228afb9587be432aaf35a.jpg
https://ria.ru/20260203/uchenik-2071956971.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071952031_241:0:1672:1073_1920x0_80_0_0_8466fe1c9784bfe94d518b5d2752db91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, радий хабиров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Радий Хабиров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе
РИА Новости: в Уфе подростка арестовали после стрельбы в школе