В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе
13:07 05.02.2026
В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе
В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе - РИА Новости, 05.02.2026
В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе
Советский суд Уфы отправил под домашний арест девятиклассника, который в школе устроил стрельбу по учителю и одноклассникам из игрушечного автомата, сообщили... РИА Новости, 05.02.2026
В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе

РИА Новости: в Уфе подростка арестовали после стрельбы в школе

Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе
 Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Новости МВД Башкортостана/Telegram
Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе
УФА, 5 фев – РИА Новости. Советский суд Уфы отправил под домашний арест девятиклассника, который в школе устроил стрельбу по учителю и одноклассникам из игрушечного автомата, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
"По решению суда подростка отправили под домашний арест до 3 апреля", - сказал собеседник.
В Советском районном суде РИА Новости добавили, что школьника освободили в зале суда. "Решение принималось в закрытом режиме", - отметил представитель инстанции.
После стрельбы в уфимской гимназии №16 СК возбудил уголовные дела о халатности и покушении на убийство. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, автомат, который был у ученика, продается в детских магазинах, он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика.
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве
3 февраля, 15:11
