Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе

В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе

УФА, 5 фев – РИА Новости. Советский суд Уфы отправил под домашний арест девятиклассника, который в школе устроил стрельбу по учителю и одноклассникам из игрушечного автомата, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"По решению суда подростка отправили под домашний арест до 3 апреля", - сказал собеседник.

В Советском районном суде РИА Новости добавили, что школьника освободили в зале суда. "Решение принималось в закрытом режиме", - отметил представитель инстанции.