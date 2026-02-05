Россия и Бразилия нарастят инвестиции в производство минеральных удобрений

«

"Стороны отметили значительный потенциал для расширения сотрудничества в промышленной сфере, а именно в области химической промышленности. Обозначили возможность наращивания инвестиций с целью развития мощностей для производства минеральных удобрений, логистической и дистрибьюторской инфраструктуры", - говорится в заявлении.