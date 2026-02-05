https://ria.ru/20260205/udobreniya-2072562544.html
Россия и Бразилия нарастят инвестиции в производство минеральных удобрений
Россия и Бразилия нарастят инвестиции в производство минеральных удобрений
Россия и Бразилия имеют возможность нарастить инвестиции в мощности для производства минеральных удобрений, говорится в заявлении по итогам заседания совместной РИА Новости, 05.02.2026
Россия и Бразилия нарастят инвестиции в производство минеральных удобрений
