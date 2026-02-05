Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия нарастят инвестиции в производство минеральных удобрений - РИА Новости, 05.02.2026
20:36 05.02.2026
Россия и Бразилия нарастят инвестиции в производство минеральных удобрений
Россия и Бразилия нарастят инвестиции в производство минеральных удобрений
Россия и Бразилия имеют возможность нарастить инвестиции в мощности для производства минеральных удобрений, говорится в заявлении по итогам заседания совместной РИА Новости, 05.02.2026
Россия и Бразилия нарастят инвестиции в производство минеральных удобрений

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия имеют возможность нарастить инвестиции в мощности для производства минеральных удобрений, говорится в заявлении по итогам заседания совместной комиссии высокого уровня.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление.
«
"Стороны отметили значительный потенциал для расширения сотрудничества в промышленной сфере, а именно в области химической промышленности. Обозначили возможность наращивания инвестиций с целью развития мощностей для производства минеральных удобрений, логистической и дистрибьюторской инфраструктуры", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Бразилию - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мишустин назвал Бразилию ведущим партнером России в Латинской Америке
