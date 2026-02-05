Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 05.02.2026 (обновлено: 18:04 05.02.2026)
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
Российские войска атаковали транспортные и энергетические объекты, используемые украинской армией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.02.2026
2026
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские войска атаковали транспортные и энергетические объекты, используемые украинской армией, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Будет еще хуже". В чем Зеленский неожиданно признался украинцам
Вчера, 08:00
Кроме того, российские бойцы нанесли удары по местам сборки, хранения и запуска дронов большой дальности, хранилищам снарядов, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 148 районах.

В ночь на четверг украинские СМИ писали о серии взрывов в Киеве, Сумах и окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги.

Всего с начала спецоперации противник потерял 670 самолетов, 283 вертолета, 112 596 БПЛА, 650 ЗРК, 27 503 танка и других ББМ, 1659 боевых машин РСЗО, 33 080 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 713 единиц специальной военной автотехники.
