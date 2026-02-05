https://ria.ru/20260205/udar-2072417389.html
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ - РИА Новости, 05.02.2026
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
Российские войска атаковали транспортные и энергетические объекты, используемые украинской армией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:19:00+03:00
2026-02-05T12:19:00+03:00
2026-02-05T18:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072308199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cd87c64721ac4d112c19266d8c8bf539.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072285385.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072308199_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34641df12149fefc366bf67c4c859764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
ВС РФ поразили энергетические и транспортные объекты, используемые ВСУ
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские войска атаковали транспортные и энергетические объекты, используемые украинской армией, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ
", — говорится в сводке.
Кроме того, российские бойцы нанесли удары по местам сборки, хранения и запуска дронов большой дальности, хранилищам снарядов, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 148 районах.
В ночь на четверг украинские СМИ писали о серии взрывов в Киеве, Сумах и окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги.
Всего с начала спецоперации противник потерял 670 самолетов, 283 вертолета, 112 596 БПЛА, 650 ЗРК, 27 503 танка и других ББМ, 1659 боевых машин РСЗО, 33 080 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 713 единиц специальной военной автотехники.