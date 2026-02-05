https://ria.ru/20260205/udar-2072400926.html
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 05.02.2026
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли новый удар по городу Новая Каховка Херсонской области, повредив газопровод, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:17:00+03:00
