Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/udar-2072400926.html
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 05.02.2026
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли новый удар по городу Новая Каховка Херсонской области, повредив газопровод, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:17:00+03:00
2026-02-05T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072373556.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, повредив газопровод

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли новый удар по городу Новая Каховка Херсонской области, повредив газопровод, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Новая Каховка подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ утром 3 февраля. Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре - МФЦ и продуктовому магазину. По информации властей региона, погибли три человека, ранены 12.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
Вчера, 09:28
Новой Каховке обстрел повредил газопровод низкого давления. Аварийные службы оперативно восстановили подачу газа", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в Костогрызово и Новой Маячке Алешкинского муниципального округа повреждены несколько частных домов и автомобилей, пострадавших нет.
Сальдо подчеркнул, что противник атаковал и другие населенные пункты области, используя артиллерию и беспилотники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала