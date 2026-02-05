https://ria.ru/20260205/uchenyj-2072487639.html
Ученый рассказал Путину о важности добычи лития из российского сырья
Ученый рассказал Путину о важности добычи лития из российского сырья - РИА Новости, 05.02.2026
Ученый рассказал Путину о важности добычи лития из российского сырья
Молодой ученый из Краснодарского края Дмитрий Бутыльский, удостоенный премии в области науки и инноваций для молодых ученых, рассказал президенту России
Ученый рассказал Путину о важности добычи лития из российского сырья
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Молодой ученый из Краснодарского края Дмитрий Бутыльский, удостоенный премии в области науки и инноваций для молодых ученых, рассказал президенту России Владимиру Путину о важности добычи лития из отечественного сырья.
Президент в четверг в Кремле вручил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. Один из награжденных - сотрудник Кубанского государственного университета Бутыльский - удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.
"Еще в 2020 году мы задумались о новых прикладных аспектах нашей разработки. И уже тогда нам было ясно, что извлекать литий необходимо непременно из отечественного сырья. В сложных географических и климатических условиях наших литиевых регионов необходимо применять только современные технологии, чтобы исключить риск экологических последствий", - сказал Бутыльский в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.