Ученый рассказал Путину о важности добычи лития из российского сырья

Президент РФ Владимир Путин и специалист Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым по итогам 2025 года в Екатерининском зале Кремля

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Молодой ученый из Краснодарского края Дмитрий Бутыльский, удостоенный премии в области науки и инноваций для молодых ученых, рассказал президенту России Владимиру Путину о важности добычи лития из отечественного сырья.

Президент в четверг в Кремле вручил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. Один из награжденных - сотрудник Кубанского государственного университета Бутыльский - удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.