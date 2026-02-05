Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби обсуждались способы прекращения огня, рассказал Уиткофф - РИА Новости, 05.02.2026
20:50 05.02.2026 (обновлено: 20:55 05.02.2026)
В Абу-Даби обсуждались способы прекращения огня, рассказал Уиткофф
В Абу-Даби обсуждались способы прекращения огня, рассказал Уиткофф
Участники переговоров по Украине в Абу-Даби обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий, заявил спецпосланник... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
украина
абу-даби
сша
стив уиткофф
мирный план сша по украине
украина
абу-даби
сша
в мире, украина, абу-даби, сша, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Абу-Даби, США, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
В Абу-Даби обсуждались способы прекращения огня, рассказал Уиткофф

Уиткофф: в Абу-Даби обсуждали способы прекращения огня и его мониторинга

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Участники переговоров по Украине в Абу-Даби обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"В течение двух дней делегации провели широкие и всесторонние обсуждения по остающимся нерешенным вопросам, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий", - написал Уиткофф в соцсети X.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.
Спецпосланник президента США Уиткофф ранее в четверг сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ
4 февраля, 18:00
 
В миреУкраинаАбу-ДабиСШАСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
