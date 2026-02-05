В Абу-Даби обсуждались способы прекращения огня, рассказал Уиткофф

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.