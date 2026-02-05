https://ria.ru/20260205/uchastniki-2072566075.html
В Абу-Даби обсуждались способы прекращения огня, рассказал Уиткофф
Участники переговоров по Украине в Абу-Даби обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий, заявил спецпосланник...
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Участники переговоров по Украине в Абу-Даби обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"В течение двух дней делегации провели широкие и всесторонние обсуждения по остающимся нерешенным вопросам, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий", - написал Уиткофф в соцсети X
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби, оба они состоялись в закрытом формате, без прессы.
Спецпосланник президента США Уиткофф ранее в четверг сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.