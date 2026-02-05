Подозреваемый в похищении из Пензы рассказал об убийстве таксиста

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Похититель из Пензы на видео от СК РФ заявил, что таксиста убил его подельник, впоследствии ликвидированный в ходе перестрелки с полицией на Рублевском шоссе.
Мужчине, которого задержали со стрельбой на Рублевском шоссе в Москве, предъявили обвинение в убийстве таксиста и незаконном обороте оружия, он признался в преступлениях, заявив, что мотивом убийства водителя стало нежелание платить за поездку, сообщил ранее СК.
"Из Сызрани до Москвы мы заплатили первоначально таксисту 40 тысяч, чтобы он нас отвез. Когда мы свернули с трассы в город, соучастник три раза выстрелил через водительское кресло в водителя. Когда таксист вышел из машины и упал, мы его перетащили на заднее пассажирское сиденье, после этого закрыли двери и скрылись, затем бросили машину на стоянке", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован. По данным СУСК по Пензенской области, с 28 по 29 января в Пензе фигуранты похитили и убили 39-летнего мужчину. В Москве на Большой Филевской улице обнаружено тело водителя такси. Таксист вёз фигурантов из Самарской области в Москву за 85 тысяч рублей, но по приезде они отказались платить.