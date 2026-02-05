Рейтинг@Mail.ru
12:43 05.02.2026 (обновлено: 13:32 05.02.2026)
Подозреваемый в похищении из Пензы рассказал об убийстве таксиста
Подозреваемый в похищении из Пензы рассказал об убийстве таксиста
Похититель из Пензы на видео от СК РФ заявил, что таксиста убил его подельник, впоследствии ликвидированный в ходе перестрелки с полицией на Рублевском шоссе. РИА Новости, 05.02.2026
происшествия
москва
пенза
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, москва, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Пенза, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в похищении из Пензы рассказал об убийстве таксиста

Подозреваемый в похищении из Пензы заявил, что таксиста убил его подельник

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Похититель из Пензы на видео от СК РФ заявил, что таксиста убил его подельник, впоследствии ликвидированный в ходе перестрелки с полицией на Рублевском шоссе.
Мужчине, которого задержали со стрельбой на Рублевском шоссе в Москве, предъявили обвинение в убийстве таксиста и незаконном обороте оружия, он признался в преступлениях, заявив, что мотивом убийства водителя стало нежелание платить за поездку, сообщил ранее СК.
"Из Сызрани до Москвы мы заплатили первоначально таксисту 40 тысяч, чтобы он нас отвез. Когда мы свернули с трассы в город, соучастник три раза выстрелил через водительское кресло в водителя. Когда таксист вышел из машины и упал, мы его перетащили на заднее пассажирское сиденье, после этого закрыли двери и скрылись, затем бросили машину на стоянке", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован. По данным СУСК по Пензенской области, с 28 по 29 января в Пензе фигуранты похитили и убили 39-летнего мужчину. В Москве на Большой Филевской улице обнаружено тело водителя такси. Таксист вёз фигурантов из Самарской области в Москву за 85 тысяч рублей, но по приезде они отказались платить.
Работа СК РФ на месте обнаружения тела водителя такси вблизи улицы Большой Филевской в Москве. 4 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МВД раскрыло новые детали о жертвах подозреваемых в похищении в Пензе
4 февраля, 11:45
 
ПроисшествияМоскваПензаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
